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共绘盎然春耕图景 快手三农推出“幸福乡村春耕季”系列活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.04.20 10:36

　　俗话说：春来万物生。随着春风送暖，全国各地也陆续进入春耕时节，田间地头逐渐焕发出勃勃生机。为进一步传播春耕农技知识、展示春耕成果、助力农业发展，值此万象更新的节点，快手三农上线2024“幸福乡村春耕季”系列活动，通过春耕短视频话题征集、春耕直播大场、上快手学农技等玩法互动，为三农用户提供丰富多元的农技知识，鼓励更多三农创作者创作记录自身春耕生活，更好展现乡村新面貌，为乡村振兴发展提供助力。

　　活动期间，用户带#幸福乡村春耕季话题，发布春耕相关短视频或开启春耕直播，即可获得活动专属流量扶持，并有机会参与瓜分10万元现金大奖。

　　具体而言，春耕是为全年农业生产奠定基础的环节，其不仅关系到农民的生活，更直接影响了农业产量和粮食安全。为了让农技人与农户间的互动交流更高效，2024“幸福乡村春耕季”邀请到@江苏小苹果、@龙腾虎跃、@水稻一朵er等平台优质农技达人开启春耕直播，讲解各类春季种植养殖专业知识，同时他们也将从自身种植养殖专业出发，分享在新农人一途深耕的经历，带大家纵览我国东西南北差异化的春耕图景。

　　而在短视频侧，快手规划了“上快手学农技”、“田园好春光”、“乡村好物在快手”、“神奇动物在村里”四大内容方向，以此邀请更多三农创作者输出农技，让好用的农技知识跨越时间和空间的限制，为有需要的三农用户带来一场农技盛宴；记录三农风貌，分享春季采摘、踏青、捕捞赶海的春季生活；介绍三农好物，让更多人直观地看到农产品的原产地，助力农户增产增收；输出趣味三农类目，分享草原上奔跑的羊群、小院觅食的鸡群，让更多人了解村里那些有趣的动物。

　　与此同时，为进一步挖掘优秀农技创作者，普及传播农技知识，快手三农还携手中央农广校联合发起#上快手学农技专题活动，用户只需带#上快手学农技话题发布种植业、林业、养殖业等行业相关短视频，分享实用技术、经验，即有机会获得流量扶持、综合排名TOP30的创作者瓜分万元现金，优质作品加入农技知识图谱，优秀创作者更有机会受邀参与线下“农技之星大赛”，与更多优质农技创作者同台竞技。

　　事实上，伴随着短视频直播愈发融入人们的生活，三农内容传播也在快手呈现出新的发展态势。据《2023年快手三农生态数据报告》显示，2023年，快手农技创作者人数达到21.6万，快手农技创作者年视频发布量5556万，农技人每日直播总计5万小时，农技直播覆盖的乡村和镇区数量达到2.6万个。

　　作为普惠的数字社区，快手在弥合城乡“数字鸿沟”、推进数字乡村建设方面发挥重要作用，快手平台上大量的农业技术人才，也构成了农业生产的“新农具”，推动农技传播、助农富农。接下来，快手也将继续发挥平台优势，孵化乡村人才、挖掘三农新机遇、帮助更多优质三农创作者快速成长，持续助力三农产业高质量发展和乡村振兴。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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