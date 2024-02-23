地铁员工捡包寄回 山西游客由衷致谢

“心系乘客伸援手，尽职尽责品德高”，18日上午，一面从省外寄来的锦旗被挂上了洛阳地铁2号线解放路站控制室的墙上，表达了外地游客对洛阳地铁工作人员的感谢。

“心系乘客伸援手，尽职尽责品德高”，18日上午，一面从省外寄来的锦旗被挂上了洛阳地铁2号线解放路站控制室的墙上，表达了外地游客对洛阳地铁工作人员的感谢。

解放路站站长何志蕊回忆，她在4月10日10时许巡站时，在自助售票机附近发现了一个遗失的黑色皮包。询问周边乘客无果后，何志蕊将皮包带回车站控制室，与同事张彪一起查看，发现包内有一个U盘和部分生活用品、若干现金。通过U盘，他们发现了一个联系方式，随即拨通电话联系并核对物品。

经核实，皮包的主人是来洛赏花的山西医科大学学生小王，接到电话时她已离开洛阳踏上返校列车。何志蕊请她留下地址，将皮包寄回。

13日，小王收到皮包后来电感谢何志蕊，并寄回了一面锦旗。

“包内的U盘里有我的论文、照片等珍贵资料，对我非常重要。”小王告诉记者，当天她赶车匆忙，没想到将包落在了地铁自助售票机旁。车站工作人员主动联系她并寄包，让她觉得十分温暖，便为工作人员制作一面锦旗致谢。

“这次洛阳之旅非常开心，看到了国色天香的牡丹，感受到了厚重的历史文化，更被洛阳工作人员和市民的热心所温暖，以后有机会再去洛阳。”小王说。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 闵雪）