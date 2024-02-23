洛阳：雨过天晴 气温回升

今日：多云间晴天，偏西风3级左右，气温13℃～24℃。 昨日进入谷雨节气。春雨绵绵是谷雨主要的特点。谷雨这一节气名称源自古人“雨生百谷”之说，反映了节气的农业气候意义。 谷雨后气温回升，但阴雨频繁，空气湿度渐增，早晚与中午温差较大，大家应根据环境温度，适当调整衣着。 我市雨过天晴，气温回升。市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市以多云天气为主。 最近几天天气预报 今日：多云间晴天，偏西风3级左右，气温13℃～24℃。 明日：多云间晴天，东南风2级到3级，气温12℃～24℃。 22日(周一)：多云到晴天，气温14℃～27℃。 23日(周二)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温14℃～25℃。 24日(周三)：多云间阴天，部分地区有短时阵雨，气温12℃～26℃。 25日(周四)：晴天间多云，气温15℃～28℃。 26日(周五)：晴天到多云，气温15℃～30℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）