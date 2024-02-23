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河洛珍稀牡丹图鉴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.20 09:33

　　琼台碧玉

　　花白色，千层台阁型，中型花；花蕾圆尖形，花头直上，高于叶面；雄蕊正常，花丝浅紫色，雌蕊瓣化呈绿色彩瓣，房衣、柱头紫红色；植株中高直立，中长枝，花梗粗、硬、直，生长势中。

　　贵妃梳妆

　　花粉色，蔷薇型，中型花；花蕾圆尖形，花头直上，高于叶面，花色娇艳，花瓣皱褶，边缘有粉紫色细线；雄蕊部分瓣化，花丝粉色，雌蕊退化或瓣化呈粉绿色彩瓣，房衣粉白色；植株中高直立，当年生枝长，花梗粗、硬、直，生长势强，花香中。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 刘红凡 摄）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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