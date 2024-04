《中国日报》、中国国际电视台频发报道 向世界推介洛阳牡丹、龙门石窟

“Is this the Luoyanghong?(这是洛阳红吗?)”正是花开好时节,近日,中国国际电视台(CGTN)的外籍主持人Idah Waringa来到中国国花园,以《Luoyang, the peony capital》(《洛阳,牡丹之都》)为题,用1个小时的现场直播向全世界介绍洛阳牡丹之美。

在节目中,Idah Waringa在中国国花园助理工程师杨莹莹的带领下,与众多游客一起赏花游园,被种类繁多、姿态各异的牡丹深深折服,不断发出感叹:“Amazing!(太神奇了!)”

节目介绍,洛阳曾是中国13个王朝的都城,有着悠久的牡丹栽培历史,这里有1400多个品种的牡丹,每年牡丹盛开都会吸引数以千万计的游客。该节目通过多个社交平台在全球发布后,引来各国网友的关注,大家纷纷表示对洛阳牡丹的喜爱和向往。

连日来,《中国日报》、中国国际电视台频发报道,用英文等多种语言向全世界推介洛阳牡丹、龙门石窟等洛阳文化符号。

“As night falls, the grottoes are bathed in the warm glow of illuminations that showcase their ancient splendor.(夜幕降临,石窟沐浴在温暖的彩灯中,展示着它们古老的辉煌。)”在中国国际电视台发布的内容中,“夜游龙门”备受关注,展示出中华优秀传统文化的强大吸引力。

前不久,龙门石窟擂鼓台南洞的考古新发现经本报报道后,引来诸多媒体转发,《中国日报》、中国国际电视台等媒体转发的消息引发外国网友热议。有不少身居国外的华人也被这一消息振奋,纷纷通过网络向外国网友普及龙门石窟的知识,讲述中国悠久的历史文化。

透过独特的文化符号、自然景观及历史底蕴,一个更加真实、立体的洛阳展现在世界网友面前,随着文旅不断出圈,洛阳的城市国际知名度、美誉度正全面提升。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 尤晓菲 文/图)