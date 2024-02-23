日前，市委统战部召开党纪学习教育动员部署会，深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，认真落实中央、省委要求和市委工作安排，研究部署全市统战系统党纪学习教育工作。 日前，市委统战部召开党纪学习教育动员部署会，深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，认真落实中央、省委要求和市委工作安排，研究部署全市统战系统党纪学习教育工作。 会议强调，开展党纪学习教育是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是今年党建工作的一项重要政治任务，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措。要提升政治站位，强化思想认识，从推动全面从严治党、打造新时代统战铁军、发挥统一战线强大法宝作用的高度出发，教育引导广大统战干部学纪、知纪、明纪、守纪，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要把握目标要求，锚定重点任务，将党纪学习教育同贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线一系列重大决策部署结合起来，在逐章逐条学、以案促学、以训助学上下真功，高标准高质量开展好党纪学习教育。要加强组织领导，压实工作责任，发扬严实作风，强化宣传引导，抓紧抓实各项任务，确保党纪学习教育取得实效，奋力开创统战工作高质量发展新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 陈振豪 杜蕊蕊)