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聚焦突出问题 精准惩治“蝇贪蚁腐”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.20 10:06

　　18日，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰到伊川县调研乡村振兴、优化营商环境和党纪学习教育等工作。

　　祁建峰先后到江左镇温寨村、鸦岭镇高沟村，深入了解当地特色产业发展、乡贤返乡创业、基层党建等工作。他强调，全市纪检监察机关要深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，聚焦乡村振兴、教育、医疗、养老社保、扫黑除恶、耕地保护、生态环保等七个领域，加强村务监督，深挖问题线索，严查快办案件，精准惩治“蝇贪蚁腐”，切实增强群众的幸福感、获得感。

　　调研期间，祁建峰还到拜波赫光电科技有限公司、伊川富硒食品产业园，听取对优化营商环境的意见和建议。他强调，广大纪检监察干部要深入落实联系服务企业“五员”工作机制，既要让职能部门感受到“督”的力度，又要让企业感受到“帮”的温度，以良好营商环境助力洛阳经济社会高质量发展。

　　祁建峰强调，全市纪检监察机关要牢固树立“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点”的意识，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅文创等重点任务，以有力有效监督压紧压实各职能部门责任，确保市委市政府各项工作部署全面快速落地见效。要扎实推进巡察工作，认真配合省委巡视，高质高效办理交办的问题线索。要深入开展党纪学习教育，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把党纪学习教育成效转化为现代化洛阳建设的实际成效。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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