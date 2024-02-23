加快推进“头顶库”分类治理 确保尾矿库安全度汛

近日，省应急管理厅厅长常万琦率队来洛调研尾矿库汛期安全生产和“头顶库”综合治理工作。

近日，省应急管理厅厅长常万琦率队来洛调研尾矿库汛期安全生产和“头顶库”综合治理工作。 近日，省应急管理厅厅长常万琦率队来洛调研尾矿库汛期安全生产和“头顶库”综合治理工作。 常万琦一行先后到栾川县瑞达矿业有限公司打磨沟尾矿库、友谊铁选厂爨家沟尾矿库等处，察看尾矿库安全生产运行和“头顶库”闭库治理情况，并组织召开座谈会，听取我市尾矿库“头顶库”综合治理工作汇报。 常万琦指出，要提升思想认识，严格落实“123”“321”工作要求，坚持专班推进，开展科学评估，压实责任链条，注重精准施策，加强高频率督查、高强度督导，全面消除尾矿库“头顶库”风险隐患。要坚持分类施策，按照“能闭则闭、能搬尽搬”的原则，科学研判风险隐患，一库一策完善整改方案，通过闭库销号、提级改造、下游搬迁等方式，分类化解风险隐患，加快推进“无尾矿山”建设。要聚焦季节性风险，在主汛期前落实提级改造“头顶库”主体工程施工到位、“头顶库”下游群众避险到位“两个到位”要求，做到执法检查严格、隐患排查细致、度汛准备充足、预警预报准确、避险转移及时，确保尾矿库安全度汛，不断提升非煤矿山本质安全水平。 副市长李刚参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟)