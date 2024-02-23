日本冈山市代表团来洛访问 李保国与代表团客人举行会谈

17日至18日，日本冈山市代表团一行来洛访问。洛阳市人大常委会主任李保国与冈山市议会副议长森田卓司、冈山市·洛阳市友好都市议员联盟会长松田安义等举行会谈。

17日至18日，日本冈山市代表团一行来洛访问。洛阳市人大常委会主任李保国与冈山市议会副议长森田卓司、冈山市·洛阳市友好都市议员联盟会长松田安义等举行会谈。

在会谈中，李保国介绍了人民代表大会制度优势和人大常委会职能作用，以及近年来洛阳市人大常委会立法、监督工作成效。他说，1981年，洛阳市与冈山市结为友好城市，40多年来，双方多次互访学习，进行广泛且富有成效的交流与合作，增进了友谊，促进了经济社会发展。希望洛阳市人大常委会与冈山市议会不断深化交流合作，共同为推动洛阳、冈山两市经济文化发展作出更大贡献。正值牡丹文化节，希望冈山市代表团一行赏洛阳牡丹、品洛阳文化，同时向冈山市民推介洛阳、宣传洛阳。洛阳市人大常委会副主任夏磊参加会谈。

17日，洛阳市副市长牛刚与冈山市副市长林恭生一行举行会谈。他说，40余年来，双方在教育、文化艺术、环保、医疗卫生、体育等领域不断密切友好交流，两市人民友谊持续深化。希望双方以此次访问为契机，持续深化交流合作，实现两城互联互通、共赢发展。

在洛期间，代表团还考察了中国国花园、龙门石窟、大唐官窑牡丹瓷艺术生活馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛阳外国语学校、隋唐大运河文化博物馆等地，洽谈文旅、教育等领域合作事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 杨瑜)