洛阳16名干部到上海市杨浦区跟班学习

“跟班第一天，‘小杨’就带我到国际双创人才基地(杨浦区分部)，向办事群众宣讲政策。”近日，市人事考试中心主任黄尧英谈及在上海市杨浦区人社局跟班学习经验时，深有感触地说起了“小杨”。

“跟班第一天，‘小杨’就带我到国际双创人才基地(杨浦区分部)，向办事群众宣讲政策。”近日，市人事考试中心主任黄尧英谈及在上海市杨浦区人社局跟班学习经验时，深有感触地说起了“小杨”。

“小杨”是谁？他是杨浦区人社局所有一线工作人员的立体化形象集合。杨浦区人社局通过“小杨说政策”“小杨说案例”“小杨上门办”“小杨线上帮”“实习找小杨”等衍生特色项目，采用线上、线下双线并进的形式，扩大人社政策的辐射面、帮扶面，让企业和群众就近享受高质量人事人才服务。“走近‘小杨’，了解‘小杨’，这种服务理念、工作方式很值得我们学习。”黄尧英表示。

和黄尧英一样，日前，我市16名干部前往上海市杨浦区，开展为期6个月的跟班学习。

到杨浦区学什么？如何学？跟班学员将重点聚焦城市提质主题，围绕城市发展内涵建设、科创融合等内容，到杨浦区区直单位、平台公司等开展跟班学习。

洛龙区副区长田海洋在杨浦区平凉路街道跟班学习，将深入学习杨浦区在经济发展、城市治理、民生服务等方面的先进经验和发展理念，探寻推动洛龙高质量发展的新方法和好路径。

市残联副理事长张媛媛到杨浦区残联跟班学习，将对标“优等生”，把好做法学回来、把好资源引过来、把好方案提出来，助推洛阳残疾人事业高质量发展。

市历史文化名城管委会综合协调部部长李楠楠在杨浦区投控集团跟班学习，将深入学习杨浦滨江“人民城市新实践”，努力把杨浦“系统性、全要素保护更新体系”转化成“洛阳版”的行动方案。

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跟班学员纷纷表示，杨浦区突出“三区融合，联动发展”核心理念，推动滨江岸线公共空间贯通开放，变“工业锈带”为“生活秀带”“发展秀带”，走出了创新引领的城市提质新路子。大家将利用跟班学习时间，深入了解杨浦区的先进经验、创新探索、工作举措等，根据洛阳实际情况进行结合转化，助力洛阳城市提质工作高质量推进。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）