洛阳嘉斯诺泵业：“点石成钻”泵发新活力

日前，高新区火炬创新创业园区A4车间里，随着新引进的热压机缓缓抬起，一款冒着热气的工业泵叶轮露出真容。这让洛阳嘉斯诺泵业制造有限公司董事长蒋纪伦脸上多了几分笑意。

机声隆隆，热气腾腾。

日前，高新区火炬创新创业园区A4车间里，随着新引进的热压机缓缓抬起，一款冒着热气的工业泵叶轮露出真容。这让洛阳嘉斯诺泵业制造有限公司董事长蒋纪伦脸上多了几分笑意。

“过去一天一台，现在半个小时一台，能不高兴吗？”蒋纪伦解释着开心缘由。

从一天到半个小时，效率提升是该公司加快发展新质生产力的关键体现。

得益于与郑州三磨研究所长期合作，嘉斯诺在该单位推荐下，经过调研测试后引入热压设备。相比过去以人工操作为主的生产流程，“新员工”实现了若干工序的自动化运作，让该公司生产效率完成质的飞跃。

当下该公司快马加鞭生产的，正是其研发的第三代工业泵产品，主要用于输送气体、液体等物料，广泛应用于化工、废气废水和环保水处理等领域，被称为“生产线心脏”。此前，国内常用的金属泵耐磨但不耐腐蚀；高分子材料聚乙烯泵耐腐蚀性强，却不耐磨。

针对这一技术难题，嘉斯诺通过与中钢洛耐、郑州三磨所、黎明院、七二五所、郑州大学、河南工业大学等企业、院所和高校“技术联姻”，成功研发出碳化硅等新型复合材料，由此打造的产品顺利打破国外垄断，实现了工业泵国产化替代。

该产品外观宛若石头，在业内被形象地称为“石头泵”。自2012年成功量产以来，该公司围绕碳化硅材料配比等工艺不断创新，其一代产品兼具耐腐蚀性和高结构强度，寿命较传统工业泵长3倍以上；第二代产品在使用温度上大幅提高，硬度与钻石接近。

如今企业积极引进热压机实现自动化操作，在提升生产效率的同时，也让第三代产品在性能上实现30%提升，围绕“石头材质”做出了“钻石品质”。

一系列“点石成钻”的创新升级不断推进，企业效益也实现了逐年增长。今年第一季度，仅第三代“石头泵”的销售额就已突破千万元，为企业实现“开门红”打下基础。

发展新质生产力，就要加快培育高端化、智能化、绿色化产品。

作为如今国内少数掌握碳化硅工业泵量产技术的企业之一，该公司还在朝着磁力泵研发发起冲锋。

“就在今年，等着我们的另一个好消息吧！”蒋纪伦信心十足地说。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘岳纳 张玉书 文/图）