昨日下午，全市府院联动工作领导小组(扩大)会议召开。市长、市府院联动工作领导小组组长徐衣显出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平法治思想，持续畅通府院沟通渠道，健全协调联动机制，营造一流营商环境，打造高水平法治政府，实现行政与司法良性互动、优势互补、效能叠加、效果多赢，推动新时代法治洛阳建设迈向更高水平。

昨日下午，全市府院联动工作领导小组(扩大)会议召开。市长、市府院联动工作领导小组组长徐衣显出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平法治思想，持续畅通府院沟通渠道，健全协调联动机制，营造一流营商环境，打造高水平法治政府，实现行政与司法良性互动、优势互补、效能叠加、效果多赢，推动新时代法治洛阳建设迈向更高水平。 徐衣显在全市府院联动工作领导小组（扩大）会议上强调

践行习近平法治思想建设法治政府示范市

加强常态化府院联动谱写法治洛阳新篇章 昨日下午，全市府院联动工作领导小组(扩大)会议召开。市长、市府院联动工作领导小组组长徐衣显出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平法治思想，持续畅通府院沟通渠道，健全协调联动机制，营造一流营商环境，打造高水平法治政府，实现行政与司法良性互动、优势互补、效能叠加、效果多赢，推动新时代法治洛阳建设迈向更高水平。 会议传达学习省政府省法院第二次联席会议精神，安排部署我市深化府院联动工作。徐衣显指出，近年来，我市聚焦重点领域，深化改革创新，建立了覆盖市县乡三级的“1+N”府院联动机制，行政效能、司法效率、社会效果、综合效益持续提升，连续9年获评全省法治政府建设考核优秀等次，营商环境评价首次排名全省第一，入选全国法治政府建设示范市。 徐衣显强调，要推进共担共当联动，高质量建设法治洛阳。各级各部门要深刻认识加强府院联动对现代化洛阳建设的重要意义，准确把握其核心要义、功能定位、联动范围、实践基础等，加快实现制度化协同、规范化提升、高效化畅通、常态化推进、智慧化运行，一体推动法治政府、法治社会、法治洛阳建设。要推进全链闭环联动，实质性化解行政争议。以诉源治理推进执法监督“常态化”，以诉前调解畅通行政复议“主渠道”，以诉中化解提高案件“调撤率”，以诉后联动破解案件“执行难”，努力实现行政诉讼案结事了、政通人和。要推进源头预防联动，多元化调处矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，紧盯金融、环保、信访等群众“急难愁盼”，既抓末端、治已病，又抓前端、治未病，有效化解矛盾纠纷，营造和谐稳定社会环境。要推进便民利企联动，全方位优化营商环境。发挥行政组织化、司法专业化优势，着力破解企业注销难、申诉执行难等痛点难点，建立府院联动数智平台，规范审慎涉企执法监管，加强知识产权协同保护，以联动的“加法”形成便民利企的“乘法”效应，常态保持市场化、法治化、国际化一流营商环境。要推进常态长效联动，高效能抓好工作落实。强化部门协同联动，完善长效联动机制，提高全员法治素养，让人人争当法治洛阳建设的推动者、实践者，为现代化洛阳建设提供坚强法治保障。 会议印发《洛阳市常态化府院联动工作推进办法》等，栾川县、伊川县作交流发言。 张玉杰、楚国剑、徐哲、封勇等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)