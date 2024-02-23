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新华社《诗意中国》摄影栏目将镜头聚焦洛阳牡丹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.20 08:28

　　昨日，新华社《诗意中国》摄影栏目将镜头聚焦洛阳牡丹，通过27张照片展示其“千娇万态”，赞誉洛阳牡丹这张城市名片愈加鲜亮。今日予以摘发，敬请关注。

　　“疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。”唐代诗人徐凝的诗描绘出牡丹绽放的美景。又逢4月，第41届中国洛阳牡丹文化节如期开幕，各色牡丹争奇斗艳，将洛阳城装扮得花团锦簇。

　　中国是牡丹的故乡，洛阳的牡丹栽培起于隋，兴于唐，自宋有“洛阳牡丹甲天下”盛名，1982年牡丹被定为洛阳市花。1992年，国家牡丹基因库落户洛阳，目前，洛阳牡丹有10大色系、10大花型，1400多个品种。

　　以花为媒，如今的洛阳牡丹不仅是自然景观，更具人文内涵，同时带动了相关产业协同发展，洛阳牡丹这张城市名片愈加鲜亮。 (新华社发)

　　诗意中国丨疑是洛川神女作 千娇万态破朝霞
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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