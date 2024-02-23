2024“洛城无邪”反邪教网络答题活动正式启动！

4月20日，2024年洛阳市“洛城无邪”反邪教网络答题活动正式启动。

4月20日，2024年洛阳市“洛城无邪”反邪教网络答题活动正式启动。本次活动设龙潭大峡谷、九洲池、王城公园动物园、牡丹阁、荆紫仙山门票和中国移动、中国联通、中国电信流量包奖项。请大家扫(点击)二维码，关注“洛阳网”“河洛政法”微信公众号、“百姓呼声”客户端，观看《识别“全能神”这六招你必学》小视频，参与答题，赢奖品。

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反邪教路上，有你有我，请大家积极转发推广，带动更多网民参与本次活动！这次活动由洛阳市委政法委员会主办，洛阳网承办，洛阳市国资委、洛阳市城市管理局、洛阳市科协、中国移动洛阳分公司、中国联通洛阳分公司、中国电信洛阳分公司协办。（张琳）