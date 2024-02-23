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全民筑防线，反诈零距离！反诈主题活动走进泉舜购物中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.04.19 21:27

　　日前，“全民筑防线，反诈零距离”主题活动正式启动，通过不同类型的宣传活动，持续提高公众反诈意识。乘四月牡丹花香，19日下午，交通银行洛阳分行专场活动在泉舜购物中心北广场举行。

　　本次活动由洛阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室指导，洛阳市反电信网络新型违法犯罪中心、中国人民银行洛阳市分行、国家金融监督管理总局洛阳监管分局、洛阳日报报业集团主办，洛阳市公安局洛龙分局、交通银行洛阳分行、洛阳网、洛龙区翠云路办事处承办，旨在进一步向市民普及各类诈骗手法，帮助市民切实守好自己的“钱袋子”。

　　活动现场，洛阳市洛龙区反诈骗中心副大队长薛亮致辞。薛亮表示，电信网络诈骗形势严峻，洛龙区反诈骗中心按照部署开展反诈攻坚行动，针对高发诈骗类型，深入社区宣传，创新宣传模式，并通过公众号、视频等方式普及反诈知识，接下来将保持高压态势，深化打击治理，坚决打赢反诈战争。希望大家学习反诈知识，一同实现“全民反诈、洛龙无诈”目标，创造安全稳定的社会环境。

　　中国人民银行洛阳市分行支付结算科科长聂青桥表示，将继续保持严监管态势，推进源头治理，深化银警协作，提高治理质效，同时督促、指导金融机构加强账户监测与风险排查，配合公安机关做好打击治理，强化反诈宣传和警示教育，提升市民自我防范意识和法律意识。

　　交通银行洛阳分行营运与渠道管理部总经理张喆表示，交通银行洛阳分行秉承“打防结合、防范为先”的工作理念，积极通过线上、线下多渠道向市民普及金融反诈知识，组织开展系列讲座和咨询活动，引导市民做好个人账户风险防范，提升防诈识骗能力。接下来，交通银行洛阳分行将积极承担金融机构的反电信网络诈骗的责任与义务，持续做好反诈宣传工作，为共建平安洛阳贡献力量。

　　掌声中，交通银行洛阳分行被授予反诈流动红旗。

　　洛阳市洛龙区公安分局民警程兵通过分享反诈案例，帮助市民更加直观地了解诈骗手段和方式，学习有效的防骗技巧。

　　交通银行洛阳分行员工组织多轮有奖竞答游戏，吸引市民积极参与、赢取奖品。

　　精彩反诈主题演出轮番上演，形式新颖、内容生动，结合了当前电信网络诈骗的新特点、新手法，让市民在欣赏演出的同时，也能深刻认识到诈骗的危害性。

　　在活动展位区域，不少市民通过反诈答题小程序积极参与答题，学习反诈知识，赢取精美礼品。

　　接下来，“全民筑防线，反诈零距离”主题活动将通过线上发布小程序、直播，线下系列主题活动进学校、社区等形式，进一步强化防范电信网络诈骗宣传，降低电诈案件发生频率，维护人民群众合法权益和财产安全。(洛报融媒·洛阳网 谢钰旸)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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