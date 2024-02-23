洛阳正大广场“不负春光-正大有好市2.0”文旅商融合消费活动璀璨启幕

为了进一步丰富市民与游客的文化体验，推动洛阳本地消费市场繁荣，响应市政府“惠享花城 嗨购洛阳”“古都夜八点”牡丹消费季系列活动，洛阳正大广场精心策划并推出了趣味生活节“不负春光-正大有好市2.0”文旅商促消费生活市集，活动于今日盛大启幕。

随着第41届中国洛阳牡丹文化节如火如荼地展开，洛阳城市活力再次被绚烂的牡丹花海点燃。为了进一步丰富市民与游客的文化体验，推动洛阳本地消费市场繁荣，响应市政府“惠享花城 嗨购洛阳”“古都夜八点”牡丹消费季系列活动，洛阳正大广场精心策划并推出了趣味生活节“不负春光-正大有好市2.0”文旅商促消费生活市集，活动于今日盛大启幕。

本次活动在洛阳市商务局、洛阳市文化广电和旅游局、洛龙区商务局、洛龙区文化广电和旅游局的指导下，由洛阳正大广场担纲主办，并携手洛阳正大乐影城、洛阳正大卜蜂莲花超市共同举办。活动紧抓“促销费”与“夜经济”两大核心点，充分利用洛阳牡丹文化节这一窗口，旨在通过打造富有创意与文化底蕴的生活市集，赋予传统节庆更多现代元素与活力，为四方来客和洛阳市民构建一个集购物、娱乐、文化体验于一体的高品质休闲平台。

此次“正大有好市2.0”主题集市，将涵盖钢琴演奏、创意好物、文创艺术、潮流配饰、美味轻食、国风手作、宠物周边等。琳琅满目的商品、轻食小吃、创意手工艺品以及丰富的文艺表演将一一亮相，全方位展现洛阳深厚的历史底蕴与独特的城市魅力，提升广大市民及游客的幸福感。

活动不仅聚焦本土文化产品的推广与展示，还将国际风情引入其中。作为泰国一年一度宋干节活动的快乐延续，本次活动同步推出“正大榴莲节”，将水果之王——正大泰国榴莲搬上舞台，让市民及游客能够体验原汁原味的泰国热带水果。同时配套一系列精彩纷呈的互动活动，共同营造一个既具有地方特色又充满国际视野的节日庆典氛围，让市民在品味世界“水果之王”的同时，感受跨国文化交流的魅力。

借此盛会，洛阳正大广场将深度参与并积极推动洛阳市文化旅游和商贸交流的发展，以实际行动为第41届中国洛阳牡丹文化节增色添彩，让更多人在赏花之余，能尽享这座千年古都的时代风采与繁华生机。