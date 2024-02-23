雨过天晴！未来一周洛阳最高气温升至30℃

好消息是，洛阳雨过天晴，气温回升。洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，洛阳市以多云天气为主。 今天21时59分，我们将迎来谷雨节气。 春雨绵绵是谷雨最主要的特点。“谷雨”这一节气名称源自古人“雨生百谷”之说反映出了节气的农业气候意义。民间在谷雨节气有摘谷雨茶、吃春、赏花等习俗。 好消息是，洛阳雨过天晴，气温回升。洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，洛阳市以多云天气为主。 具体预报如下： 今天夜里：阴天到多云。 20日(周六)：多云间晴天，气温13℃～24℃。 21日(周日)：多云间晴天，气温12℃～24℃。 22日(周一)：多云到晴天，气温14℃～27℃。 23日(周二)：晴天间多云，西北风3～4级，气温14℃～25℃。 24日(周三)：多云间阴天，部分地区有短时阵雨，气温12℃～26℃。 25日(周四)：晴天间多云，气温15℃～28℃。 26日(周五)：晴天到多云，气温15℃～30℃。 (洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)