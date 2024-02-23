刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，5月1日起，洛阳市驾驶人综合考试中心部分考试业务暂停。

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，5月1日起，洛阳市驾驶人综合考试中心部分考试业务暂停。 刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，5月1日起，洛阳市驾驶人综合考试中心部分考试业务暂停。具体内容如下： 关于暂停洛阳市驾驶人综合考试中心部分考试业务的通告 受考试场地维修维护，考试用车报废更新等因素影响，洛阳市驾驶人综合考试中心考场服务功能已不能满足区域考生考试需求。根据《河南省机动车驾驶人考场管理规定》相关要求，经报请上级公安交通管理部门批准，现对洛阳市驾驶人综合考试中心部分考试业务，予以通告暂停。 一、暂停时间 2024年5月1日起 二、暂停业务范围 洛阳市驾驶人综合考试中心小型车科目二1号考场 洛阳市驾驶人综合考试中心小型车科目二2号考场 洛阳市驾驶人综合考试中心小型车科目二3号考场 洛阳市驾驶人综合考试中心小型车科目三考场 洛阳市驾驶人综合考试中心大型车科目二考场 洛阳市驾驶人综合考试中心大型车科目三考场 特此通告。 特别提醒：通告暂停期间，洛阳市驾驶人综合考试中心理论考场科目一继续开展考试业务。同时，若各位考生有其他疑问，可拨打洛阳市驾管所电话0379-65505306咨询。 洛阳市公安局交通警察支队 2024年4月19日 ⑥