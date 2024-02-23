洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

5月1日起，洛阳市驾驶人综合考试中心部分考试业务暂停
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.04.19 20:15

　　刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，5月1日起，洛阳市驾驶人综合考试中心部分考试业务暂停。具体内容如下：

关于暂停洛阳市驾驶人综合考试中心部分考试业务的通告

　　受考试场地维修维护，考试用车报废更新等因素影响，洛阳市驾驶人综合考试中心考场服务功能已不能满足区域考生考试需求。根据《河南省机动车驾驶人考场管理规定》相关要求，经报请上级公安交通管理部门批准，现对洛阳市驾驶人综合考试中心部分考试业务，予以通告暂停。

　　一、暂停时间

　　2024年5月1日起

　　二、暂停业务范围

　　洛阳市驾驶人综合考试中心小型车科目二1号考场

　　洛阳市驾驶人综合考试中心小型车科目二2号考场

　　洛阳市驾驶人综合考试中心小型车科目二3号考场

　　洛阳市驾驶人综合考试中心小型车科目三考场

　　洛阳市驾驶人综合考试中心大型车科目二考场

　　洛阳市驾驶人综合考试中心大型车科目三考场

　　特此通告。

　　特别提醒：通告暂停期间，洛阳市驾驶人综合考试中心理论考场科目一继续开展考试业务。同时，若各位考生有其他疑问，可拨打洛阳市驾管所电话0379-65505306咨询。

洛阳市公安局交通警察支队

2024年4月19日
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    瀍河区中医药适宜技术培训在洛阳市第三人民医院举行
    瀍河区中医药适宜技术培训在洛阳市第三人...
    瀍河区中医药适宜技术培训在洛阳市第三人民医院举行
        为积极响应国家关于中医药发展的号召，加快基层中医药适宜技术的推广应用，切实提升基层中医药服务能力，4月...
  • ·品茶赏花 疏肝养血
  • ·得了痛风，到底该咋吃
  • ·挑战生命“禁区”，高难手术点亮七旬患者“新生”希望
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 谷雨至！洛阳最高气温明显下降 未来以...
  • 小女孩险被骗17万余元 警惕诈骗黑手...
  • 洛阳市委组织部研究部署部机关党纪学...
  • 薛之谦演唱会期间 洛阳地铁将延长运营...
  • 抢抓RCEP政策红利 洛阳海关推动超8.6...
  • 科技赋能！中国一拖以产业创新催生新...
  • 橙红耀眼 “火鸟”盛放
  • 洛职学子路遇有人受伤 上演教科书式救援
  • “镖局”开进牡丹园 牡丹鲜切花送到家
  • 考完中考体育后这些事情要注意
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    媲美

    白鹤镇花海

    “银丝”牡丹誉隋唐

    四月的绿色 仿佛春的裙裾
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605