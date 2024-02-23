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“洛阳球王”第一季海选赛即将收官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 18:58

　　经过一个多月的角逐，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛第一季海选赛即将收官。21日，最后一站海选赛将在伊滨区举行，欢迎广大乒乓球爱好者参与。

　　今年的“洛阳球王”乒乓球争霸赛由洛阳市体育局、洛阳日报报业集团、洛阳市体育总会主办，洛阳市全民健身中心、各县区教育体育局承办，各县区乒乓球协会协办，旨在落实“国球进社区”相关指示精神，为洛阳广大乒乓球爱好者搭建交流平台、推动乒乓球项目进一步普及发展。

　　大赛设青少组混合单打(18岁及以下)、青壮组混合单打(19岁-45岁)、长青组混合单打(46岁-65岁)三个组别，全年共分4个赛季，每个赛季均设海选赛、赛季决赛，年底设置1场年终总决赛，优胜者最高奖金达10000元。

　　第一季共设15站海选赛，首站比赛于3月16日拉开战幕，至今已在14个县区举行了14站海选赛，吸引了近2000人报名参与，极大调动了广大洛阳市民的运动热情。

　　按照赛事规程，21日上午，第一季最后一站海选赛将在伊滨区中德产业园内的立心国球馆举行。本站比赛过后，获得第一季决赛资格的选手将全部出炉。按照每个分站赛各组别前三名晋级来计算，预计将有近140名选手参加决赛争夺。第一季决赛计划将在“五一”假期举行，地点位于洛阳市体育中心体育馆。洛报融媒记者将及时发布最新的赛事信息，敬请关注。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 李萌亮 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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