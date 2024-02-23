洛阳隋唐城遗址植物园千余株温控牡丹竞相开放

19日，在洛阳隋唐城遗址植物园牡丹科技示范园内，千余株温控牡丹竞相开放，游客流连忘返。
19日，在洛阳隋唐城遗址植物园牡丹科技示范园内，千余株温控牡丹竞相开放，游客流连忘返。
19日，在洛阳隋唐城遗址植物园牡丹科技示范园内，千余株温控牡丹竞相开放，游客流连忘返。
洛报融媒记者从隋唐城遗址植物园了解到，为提升游客赏花体验，园区新增温控牡丹，将与芍药花期无缝衔接。
记者看到，在牡丹科技示范园现代化遮阳大棚下，豆绿、霓虹焕彩、蓝月亮、雪映桃花、黄冠等早中开牡丹名品汇聚，花期可持续到4月底。此外，伊藤杂种牡丹“不可能的梦”“希拉里”“魔术巡演”“黄涂鸦”等也绽放芳容。
不远处，芍药初开，珊瑚系列等正处于盛花期，开放的芍药品种有夏威夷珊瑚、珊瑚魅力、珊瑚落日、烈焰、树莓圣代、巴克尔美人等。预计五一假期，将有5000余株芍药陆续开放，芍药花海蔚为壮观。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙拯 文/图）
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