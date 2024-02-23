提醒！本周日新安县这些路段实行交通管制

19日，洛报融媒记者从洛阳交警部门获悉，4月21日(星期日)7时30分至13时，“2024问鼎中原”自行车骑游大会新安站活动举行，届时部分路段实行全封闭临时交通管制。

19日，洛报融媒记者从洛阳交警部门获悉，4月21日(星期日)7时30分至13时，“2024问鼎中原”自行车骑游大会新安站活动举行，届时部分路段实行全封闭临时交通管制。 19日，洛报融媒记者从洛阳交警部门获悉，4月21日(星期日)7时30分至13时，“2024问鼎中原”自行车骑游大会新安站活动举行，届时部分路段实行全封闭临时交通管制。 交通管制时间 4月21日上午7时30分至13时，根据比赛情况可提前解除或延迟管制。 交通管制路段 鹰嘴山—S312省道(郑三线)—仓头镇加油站—正村镇大河田园1号观景台—3号观景台—云水广场—鹰嘴山 绕行路线 S312省道仓头段向西方向车辆，可绕行磁五仓公路、G310国道； S312省道正村段向东方向车辆，可绕行G310国道、黄河大道。 除执行任务的警车、消防车、救护车等应急救援车辆外，比赛期间，禁止一切社会车辆(含机动车和非机动车)和行人进入赛道。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 高月 文/图）