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年发绿电2.2亿度！全省首个单台容量最大混塔丘陵风电场在洛建成投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 17:21

　　洛阳绿色能源体系再添新动能！洛报融媒记者19日从洛阳市发改委获悉，位于洛阳市宜阳县的华电宜阳五期100兆瓦风电项目于近日实现全容量发电，系全省首个单台容量最大的混塔丘陵风电场。

　　春暖花开，草长莺飞。宜阳县柳泉镇山坡上，林立的“大风车”迎风起舞。数天前，随着此处最后一台高146米、直径195米的巨大风机顺利并网发电，华电宜阳五期100兆瓦风电项目由此实现全容量并网发电。

　　总投资8亿元的华电宜阳五期100兆瓦风电项目，由华电河南新能源公司建设运行。“该项目集中在宜阳县的柳泉、盐镇、韩城等地，建设安装20台单机容量5兆瓦风电机。”项目负责人宋光辉介绍。随着项目建成投用，每年可发出绿电2.2亿度，节约标煤近7万吨，减少二氧化碳排放量约25万吨，实现产值8300万元，成为当地低碳经济的又一增长点。

　　36天全线贯通近9公里长的送出线路，从项目全面开工建设到首批风机并网发电仅历时106天，196天实现全容量并网发电，刷新华电河南区域风电项目工期最短纪录，同类工程建设速度处于全省前列……谈及项目建设创下的一个又一个纪录，宋光辉如数家珍。

　　作为全省首个单台容量最大的混塔丘陵风电场，机位多处于岭、岗平台以及丘陵顶部，设备运输、吊装安装作业难度大。加上大部分工期处于冬季，低温雨雪冰冻天气叠加，客观上增加了环境施工难度。

　　“属地职能部门用心用情‘滴管式’精准服务，为项目顺利实施提供强有力保障。”宋光辉说，在市、县两级发改部门的协调下，项目建设全过程的难点、堵点问题得到及时解决。项目建设指挥部持续优化施工方案、提高建设效率，推动项目建设全力跑出“加速度”。

　　立足生态优先、绿色发展理念，打造绿色低碳可持续的增长点。洛阳市发改委相关负责人坦言，华电宜阳五期100兆瓦风电项目在激活资源产业双引擎的同时，打造出低碳环保可持续的县域经济增长点，还探索了可推广、可复制的绿色发展“样板经验”。

　　洛报融媒记者从洛阳市发改委了解到，按照全省打造黄河两岸浅山丘陵区百万千瓦级高质量风电基地部署，洛阳市积极谋划建设新能源风电基地，因地制宜开发宜阳上观、泰胜风能嵩县、华电宜阳等25个风电项目建设，累计并网风电装机111万千瓦，相比“十三五”末增长41%。

　　绿色低碳，“风光”无限。洛阳市发改委相关负责人表示，下一步，洛阳将深入推进实施绿色低碳转型战略，按照“高位谋划、统筹推进”的原则，抢抓产业发展新风口，积极开展风电和光伏项目开发建设，拓展多元化应用场景建设，助力洛阳全面构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 徐栋栋 周红霞 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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