洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

4月20日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 17:20

　　东风未放晓泥干，红药花开不奈寒。待得天晴花已老，不如携手雨中看。目前，市区牡丹园中晚开品种牡丹开放，邙山牡丹园正值盛花期。

　　国家牡丹园：全园共有约560个品种牡丹开放，主要分布在精品园、牡丹展览馆、广场两侧、西北牡丹收集区、晚开牡丹区、凤鸣宝花区等处。其中：盛开的牡丹品种有黄冠、海黄、绿洲缠丝、擎天粉、麟凤、绿香球、花王、茶黄、玉楼点翠等；初开的牡丹品种有海菲丝、维苏威、迟蓝、豆绿、书生捧墨、先来者等。园内紫藤、棣棠、杜鹃、紫荆、鸢尾等争奇斗艳。

国家牡丹园

　　王城公园：全园共有390多个品种牡丹开放，主要分布在牡丹仙子、甘棠洲、王城春早、月亮门等处。盛开的牡丹品种有黄冠、金阁、海黄、皇嘉门、名望、春柳等；初开的牡丹品种有丁香紫、希拉里、科拉路易斯、棒棒糖等。园内木香、猥实、棣棠与高山牡丹满江红、珠光墨润、霓虹焕彩、洛阳红、墨润绝伦、绿幕隐玉等竞相绽放。

洛阳市王城公园

　　中国国花园：全园共有300多个品种牡丹开放，主要分布在五月坊、勺园、东门内广场、二乔亭、国花台等处。其中：盛开的牡丹品种有黄冠、长寿乐、日向、白妙、莲鹤等；初开的牡丹品种有镰田锦、春柳、不可能的梦等。园内荷包牡丹、二月兰、芍药、樱花等竞相绽放。

　　园内五月坊(原锦绣馆)设计科学，采用国内领先的智能控温控湿技术，进行花期调控。坊内立体安装有遮阳网、阳光板、透光棉等新型材料和制冷设备，以保证坊内既自然光线充足，又保持较低温度，让牡丹缓慢生长、厚积薄发，确保牡丹花大色艳、花瓣晶莹透亮。五月坊内种植了涵盖九大色系、十大花型的国内外精品牡丹100多个品种3500余株，除了传统品种凤丹、首案红外，还有前期火爆全网的“春柳”“银丝贯顶”“初乌”等，更有西北特色牡丹品种鸡血石、陇右二乔、百丈冰等，可让游客尽赏各色牡丹珍品。目前五月坊内牡丹盛开。

　　隋唐城遗址植物园：全园共有400多个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有银丝贯顶、什样锦、麟凤、岛大臣、绿香球等；初开的牡丹品种有豆绿、长寿乐、海黄、名望、黑妞等。另外，千姿牡丹园内绣球荚蒾、猥实、樱花等正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

　　国际牡丹园：全园共有325多个品种牡丹开放，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园、万芳园和二环路外侧等处。其中：盛开的牡丹品种有楼兰美人、莲鹤、白王狮子、岛大臣、白妙、紫红殿、火鸟、八千代椿、新圣代、新国色、浪花锦、皇嘉门、麟凤、花竞等；初开的牡丹品种有海黄、时雨云、翁狮子、黑龙锦、长寿乐、黑海盗等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、黄刺玫、玫瑰忍冬、樱花、猬实等竞相绽放。

　　天香牡丹园：全园共有约91个品种牡丹开放，主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。其中：盛开的牡丹品种有黄冠、巴茨拉、珊瑚台、冰壶献玉、藏枝红、火炼金丹、乌龙捧盛、二乔、金星雪浪、玉玺映月、银帐芙蓉等；初开的牡丹品种有春柳、黑豹、十八号、葛巾、新国色、八千代椿、酒醉杨妃、玉楼春、软玉温香等。园内芍药、虞美人、金鸡菊、火把莲、假龙头草、松果菊、大丽花、醉蝶、樱花、丁香、碧桃、海棠等争奇斗艳。

　　神州牡丹园：全园共有400多个品种牡丹开放，主要分布在国花坛、精品观赏区、天王台等处。其中：盛开的牡丹品种有池塘晓月、花王、银红争春、珊瑚台、俊艳红、胜葛巾、雪映桃花、朝阳红、梨园春、莲鹤等；初开的牡丹品种有花木兰、白雁、名望、奇迹、罗马金、黄冠等。园内棣棠、樱花、紫藤等争奇斗艳。

　　南山牡丹园：全园共有约50个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海、花道、木栈道两侧等区域。主要品种有姚黄、豆绿、绿香球、绿幕隐玉等盛开。另外，国际芍药区种植有朱利伊莉、阿伦、红色魅力、迷你、美之碗、珊瑚魅力等20多个进口精品芍药初开，园内的月季、鸢尾兰等竞相绽放。

　　主要游园牡丹情况：

　　第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2024年4月19日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    瀍河区中医药适宜技术培训在洛阳市第三人民医院举行
    瀍河区中医药适宜技术培训在洛阳市第三人...
    瀍河区中医药适宜技术培训在洛阳市第三人民医院举行
        为积极响应国家关于中医药发展的号召，加快基层中医药适宜技术的推广应用，切实提升基层中医药服务能力，4月...
  • ·品茶赏花 疏肝养血
  • ·得了痛风，到底该咋吃
  • ·挑战生命“禁区”，高难手术点亮七旬患者“新生”希望
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 谷雨至！洛阳最高气温明显下降 未来以...
  • 小女孩险被骗17万余元 警惕诈骗黑手...
  • 洛阳市委组织部研究部署部机关党纪学...
  • 薛之谦演唱会期间 洛阳地铁将延长运营...
  • 抢抓RCEP政策红利 洛阳海关推动超8.6...
  • 科技赋能！中国一拖以产业创新催生新...
  • 橙红耀眼 “火鸟”盛放
  • 洛职学子路遇有人受伤 上演教科书式救援
  • “镖局”开进牡丹园 牡丹鲜切花送到家
  • 考完中考体育后这些事情要注意
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    媲美

    白鹤镇花海

    “银丝”牡丹誉隋唐

    四月的绿色 仿佛春的裙裾
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605