嵩县：中原药谷风正劲 湖城向新满目春

八百里伏牛,层峦叠嶂；“中原洱海”陆浑湖，一碧万顷；中原药谷，向“新”而行。提及嵩县，来过的游客，脑海里定会浮现两组鲜明的标签：湖城与药谷、宜居与宜业。

八百里伏牛,层峦叠嶂；“中原洱海”陆浑湖，一碧万顷；中原药谷，向“新”而行。提及嵩县，来过的游客，脑海里定会浮现两组鲜明的标签：湖城与药谷、宜居与宜业。

“天然药库”、“中原绿肺”、中原地区首个5万亩水域湖滨县城、“中原极顶”白云山玉皇顶、“厨圣”伊尹、“理学圣人”程颢程颐……悠远厚重的历史文化，孕育了嵩县的自然之美、人文之美、和谐之美、神奇之美。

向“新”而行，做强药谷

产学研深度融合的河南省科学院中原药谷科创园，打通科研成果就地转化“第一公里”

习近平总书记指出，中医药是中华民族的瑰宝，要做好中医药守正创新、传承发展工作。

前不久，河南省科学院中原药谷科创园里，一场别开生面的创新成果转化对接会上，持续涌现的“金点子”碰撞出产业发展的新路径。当日，发布第一批中原药谷科创园专家团队研发成果28项，收集企业技术需求27项，夯实“企业出题”“科学家答题”“政府支持”的产学研深度融合新范式，打通科研成果就地转化“第一公里”。

进驻院士、专家创新团队18个，建成创新中心7个，涉及中药材种质资源与良种繁育、干细胞与生物工程、中药大健康等方面，“研发中试＋孵化加速＋科创基金＋产业运营”的完整创新生态系统已初步形成……嵩县陆浑湖畔，正式揭牌近半年的中原药谷科创园取得的成绩单，让人眼前一亮。

嵩县境内富集1300余种中药材，悠久的中医药文化在这里薪火相传，久负盛名。当下，依托伏牛山良好生态基底，嵩县打造了以丹参、柴胡、皂角刺、连翘、山茱萸、黄精为重点的中药材“六朵金花”。2023年，全县中药材种植面积达65.2万亩，产值突破60亿元，中药材产业已经成为强县富民的支柱产业。

中医药的守正创新最关键，而最基础的就是科研创新。“我们以立足近10年、前瞻30年的眼光，作出建设中原药谷的战略决策，奋力打造中医药创新高地和人才高地，争创中原康养(医疗)旅游先行区。”嵩县县委书记辛俊峰坦言。中原药谷建设，嵩县紧盯细胞技术、基因工程。

审视中原药谷定位，坚持协同创新、科技集聚、“三医”联动、“三创”融合建设理念，构筑“企业出题”“科学家答题”“政府支持”创新创业新生态，集聚生物医药创新技术和高端人才，服务嵩县生物医药产业的发展。

“科技+中医”，嵩县正在推动中医药新质生产力落地生根。截至目前，中原药谷已累计提供“点餐式”科技服务31项，成功转化落地创新成果17项，为推动嵩县做大做强生物医药产业注入强劲动力。

增绿提档，重塑优势

嵩县创新打造嵩州药膳宴康养膳食品牌

春意盎然，花海如潮。3月以来，随着“嵩游记·2024嵩县国风赏花季”系列活动的持续火热进行，全国各地的众多游客到此踏青赏花，品嵩州药膳宴，体验星空露营和特色民宿。连翘、山茱萸、柴胡、丹参等中药材既能药用，花开时节也能供人观赏。本季赏花系列活动旨在凸显其在推动地方特色产业发展中的重要作用，同时也是嵩县打造中药材特色品牌的具体实践。

赏湖山千里风光，嗅嵩州百味药香。去年以来，嵩县出台《建强伏牛山中医药文化产业园打造中原药谷的意见》，整体布局谋划生物医药产业发展，高标准编制《中原药谷总体发展规划》《生物医药产业园专项规划》，打造“一核、三园、三区”生物医药产业园，构建“四梁八柱”支撑体系。

目前，嵩县已形成“一乡一特、一村一品”的产业格局，拥有200余家从事中药材种植、加工、销售的合作社和家庭农场等新型经营主体，申请了90余个“国药准字”号品种，并推出110余种中药材产品，有效带动1.1万户药农增收。

生态立县，绿色发展。长期以来，嵩县协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全方位、全地域、全过程开展生态文明建设，走出了一条“绿水青山就是金山银山”的高质量发展之路。实践证明，正是基于此，嵩县打破了“靠山吃山，靠水吃水”的固化模式，使得生态优势和潜力不断彰显，增绿提档、换道领跑的“底气”与“实力”由此迸发。

陆浑往来人，但爱膳食美。一道道鲜美的绿色康养药膳陆续展出，吸引上万名游客前来打卡……首届洛阳“嵩州药膳宴”大赛在位于陆浑湖畔的陆浑镇山语湖露营基地成功举办。

嵩县创新打造嵩州药膳宴康养膳食品牌，利用当地优质的“六朵金花”中药材制作菜肴，为药膳技能人才搭建展示才能、学习交流的平台，突出健康养生、高端休闲、高端民宿等多态融合，着力将资源禀赋转化为发展优势，促进嵩县中药材产业提档升级，不断解锁富民增收密码。

“嵩州药膳宴”只是嵩县在中医药产业上换道领跑的一个缩影。出台《建强伏牛山中医药文化产业园打造中原药谷的意见》《有效增加群众收入的意见》，明确抓规模、抓质量等“十抓”举措，成功举办中原药谷首届伏牛山中药材交易会、中原药谷高质量发展高峰论坛……嵩县已形成药地、药企、药市、药会齐头并进，生产、加工、销售、科研一体化的全产业链。

创新引领，换道领跑

嵩县重点产业招商引资项目——嵩县中原药谷建设生物医药实验室

嵩县“十四五”规划明确，坚持培育壮大新能源、生物医药、绿色食品三大新兴产业，做大做强金钼氟钾新材料、文化旅游两大主导产业，支持发展健康养生、现代农业两大特色产业。

重构产业格局必然要向风口转型。嵩县根据自身资源禀赋和产业特点，锚定传统中药创新、生命健康科技两大赛道，积极抢抓以细胞技术和基因技术为引领的生物医药风口产业。一批重大产业项目成长性好、带动性强，蕴藏着拉动经济增长的巨大潜能，助推产业发展新格局加速重构。

嵩县在环白云山、陆浑湖、天池山“三大高端民宿片区”植入康养业态，布局中医诊疗特色康养点位，植入推拿针灸、药膳养生、生态疗养等健康干预调理服务，建成特色民宿、示范性中医诊疗康养服务中心近百家，北部滨湖休闲养生示范带、南部森林康养示范带“两大康养产业集群”全面起势，去年实现综合收入1.2亿元。

自然朋友，山水与我。做好“山水文章”，构建“中医药＋康养游”新产业，打造康养胜地品牌，加快“山城”向“湖城”转变。发展生态健康旅游、森林健康旅游、药用植物观赏、中医药文化旅游等多元业态，推进生物医药、健康养生融合发展，成功举办“中原药谷·康养胜地”首届中医康养文化节，文旅新业态实现全面升级，真正使伏牛山区好山好水好气候，成为惠及广大人民群众的健康产品。

中原药谷风正劲，向“新”而行满目春。辛俊峰表示，嵩县将守牢南部生态发展区功能定位，统筹县域发展与富民增收，全力做优做强中药材和生物医药产业，奋力打造中原药谷，加快“山城”向“湖城”转变步伐，持之以恒、久久为功，不断开创富民强县的高质量发展新局面。