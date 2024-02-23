创新发展主平台、风口产业主阵地、城市拓展主空间。

上海光法科技总部及生产基地项目(效果图)

创新发展主平台、风口产业主阵地、城市拓展主空间。

洛阳东南，伊水之滨，万安山下，有这样一座活力之城。

这里是洛阳市中心城区三大板块之一，下辖3镇3办87个社区32万人，总面积240平方公里的热土上，时刻激荡着加快发展新质生产力的浪潮。

这里是引领洛阳创新发展的新引擎，伴随着洛阳城市跨入伊河时代而诞生，在建强副中心的号角中成长，在举全市之力打造伊滨科技城的雨露中滋养发轫。

这里就是伊滨。

中央公园

乘风而起，一座以创新引领发展的科技产业新城

立足发展，伊滨区交出了一份含金量十足的成绩单：

伊滨智慧岛入选全省第二批智慧岛建设名单，龙门实验室进驻，伊滨智慧岛top企业港一期建成投用，中科院计算所、国家大学科技园、清洛研究院等创新平台进驻，总投资280亿元的中州时代第一栋厂房顺利封顶，613、轴研科技、佛光发电等部分厂房建成投产……如今的伊滨，科技创新卓有成效，风口产业集聚成势。

作为洛阳“十四五”举全市之力发展的重点区域，锚定千亿目标，伊滨正在打造引领洛阳创新发展的“主引擎”，努力成为全市创新平台、高端人才最集中的发展高地。

2021年12月，《洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，“加快伊滨科技产业新城建设，打造科技创新示范区和科技产业发展高地”赫然在列。在此后的许多会议中，“初步建成伊滨科技城”成为洛阳“十四五”期间必须完成的大事要事。

今年3月1日，市委再次明确伊滨区前进方向：坚持以创新引领发展，打造科技产业新城！

龙门实验室

在科技产业新城发展定位指引下，作为承载重振洛阳辉煌、引领洛阳创新发展时代重任和光荣梦想的热土，伊滨区砥砺奋进，用实干诠释了城市荣光，通过以“新”主导、以“质”取胜的清晰蓝图和生动实践加速崛起伊滨科技城，为洛阳抢占新质生产力新赛道打下坚实基础——

这里有备受瞩目、强力崛起的龙门实验室。

2023年6月，龙门实验室总部成功进驻伊滨，引进科研团队15个，其中战略咨询委员会、学术委员会共有23位院士参与，承担国家及省部级项目13个，获省部级奖项9个。龙门实验室围绕洛阳产业需求实施的首批项目陆续产出科研成果，取得首年出成果的喜人成绩。

这里有站位高端、广聚企业的伊滨智慧岛。

深入学习中原龙子湖智慧岛建设经验，伊滨区规划建设1.99平方公里的伊滨智慧岛，科学编制智慧岛发展规划，推动龙门实验室、洛阳光电产业园、均和云谷·洛阳信息科技港、伊滨智慧岛top企业港、人力资源产业园等迅速登岛，推动当地智能装备制造产业集群初具规模，双创会客厅、青年城酒店等配套设施也日益完善。2023年，伊滨智慧岛成功入选全省第二批智慧岛建设名单。

在伊滨区紧盯主导产业建立创新平台培育库等一系列举措联合发力下，2023年，伊滨区新增各类创新平台46个，创新平台总量达到204个，是2021年的2倍，跑出了发展“加速度”。

对标苏州工业园区，坚持创新引领发展，通过大力引进创新平台、风口产业项目全面激活城市发展的内生动力，通过打造最优的医疗、教育、商业、体育等公共服务不断集聚高端人才，通过大力实施精细化管理显著提升城市品质，锚定千亿目标，伊滨正打造引领洛阳创新发展的“主引擎”，努力成为全市创新平台、高端人才最集中的发展高地。

凯盛玻璃新型显示材料生产线

强化服务，一片以真心助力成长的投资兴业热土

一个月内完成4000亩项目用地及周边配套用地征迁，不到两个月完成项目及周边排涝渠、市政道路等配套设施用地的勘探发掘工作，不到两个月完成项目一期场地平整，不到100天推动项目符合开工条件……中州时代新能源生产基地项目的快速落地，再一次见证“伊滨速度”！

作为市委、市政府紧盯风口精准招商、以创新引领发展的重大标志性项目，总投资280亿元的中州时代新能源生产基地项目自“落户”伊滨区以来一直备受关注。

在市委、市政府和市直相关单位的支持下，伊滨区针对项目推出“保姆式”全程精细化服务，积极帮助企业协调用地征迁、审批手续办理等环节工作。在助力该项目加速成为“灯塔工厂”的同时，该区还聚力科技产业，着眼未来产业，紧盯重大项目，放大“蝴蝶效应”，围绕中州时代全面了解上下游企业投资意向和需求，系统梳理谋划，预留用地1.8万亩，高标准规划建设配套产业园，形成协作配套紧密、竞争力强劲的新能源产业集群，围绕产业上下游连缀产业链“一条线”，激活产业集群“一大片”。

奇光新能源配套产业园区(效果图)

近年来，伊滨区牢牢把握科技产业新城定位，抢抓新兴产业发展机遇，以科技产业为支撑，以项目建设为抓手，锚定打造千亿新能源产业集群目标，不断优化营商环境，加速领跑产业发展新赛道，涌动发展新质生产力的滚滚浪涛。

专项助力项目建设，伊滨区成立包括规划建设、招商引资、土地报批、要素保障、市政配套等工作专班在内的项目指挥部，指挥部工作人员根据目标任务倒排工期、挂图作战、现场办公，随时解决各类问题。

强化创新政策支持。伊滨区着力打造全省科技创新“策源地”，4月16日召开2024年科技创新大会，重磅发布《关于科技创新引领伊滨科技城建设的若干措施(试行)》《伊滨区支持“专精特新”中小企业高质量发展“金九条”》科技创新政策，从集聚人才、服务企业、搭建平台、金融保障、公共服务等方面，强化创新要素支撑。现场集中兑付2022、2023年度科技创新政策奖补资金1492.4万元。

加强企业梯次培育。伊滨区深入实施“微成长、小升高、高变强”梯次培育计划，围绕研发投入、科技成果等核心指标精心筛选潜力中小企业，精准服务“普转科”，出台高新技术企业培育及招引奖励政策，鼓励企业联盟、协会、产业园、科技服务机构和个人积极行动，招引与主导产业领域相匹配的域外优质高新技术企业。截至目前，伊滨高新技术企业达到80家，与2021年相比增长3倍；国家科技型中小企业备案270家，与2021年相比实现翻番；2家企业成功获批河南省“瞪羚”企业，实现“瞪羚”企业“零突破”。

加快科技产业社区服务提质。伊滨区鼓励已建成产业园区按照科技产业社区标准进行改造提升、新建产业园区按照科技产业社区标准进行建设，引导每个园区组建或引入专业化运营公司，健全金融服务体系、生产生活公共服务体系，引导产业园区优化运营服务，更好集聚优质企业，推动企业做大做强。

该区一系列优质服务，迄今已吸引120余家企业进驻中德、联东U谷、均和云谷等科技产业社区，国宏智能装备科技产业社区已迈入高水平运营发展阶段，项目孵化能力和科技成果转化能力显著增强。

积极打造最优营商环境，加速形成示范区、高新区、科技产业社区和智慧岛“三区一岛”创新平台体系，在发展新质生产力的新征程中勇挑大梁、走在前列……伊滨区必将成为引领洛阳创新发展的“主引擎”，为现代化洛阳建设注入磅礴的创新动能！

国创动力电池产业园区(效果图)

汇光成炬，一股以招商筑牢基石的强大动能

作为洛阳市第四期总体规划的主要区域，伊滨区是中心城区三大板块之一，是预留空间最大、最具发展活力的城市拓展主空间。

聚焦新形势、新任务，当前伊滨区全体党员干部树牢抢抓风口的意识、精准招商的理念，在招商引资的主战场奋发有为、主动作为。

以“链”招商。该区针对新能源动力电池产业链开展深入研究，详细分析洛阳和伊滨在发展新能源动力电池产业方面的优势，就如何延链补链强链，制作了产业链图谱和招商图谱，明确将上游正极铜箔、负极铝箔、隔膜、结构件；中游锂电设备；下游储能、充电桩、整车制造以及动力电池循环经济等产业链上下游的细分领域作为招商方向，积极对接新能源动力电池产业链上下游企业，认真办好中国洛阳新能源——伊滨峰会，为全区新能源产业招商奠定了坚实基础。

以“金”招商。针对全区拟签约、在谈项目中涉及基金投资的新能源项目，伊滨区积极对接河南豫资基金、河南高创基金、洛创投基金和该区参与的科源满德、东豫洛伊等基金，组织各支基金对项目开展尽调、协调投决等事宜。形成基金公司带优质项目、产业基金投优质项目、政府与基金公司合作招优质项目的良好局面，通过“市场+资本”的手段推动项目落地。

以“介”招商。通过与商会、招商代理机构建立合作关系，伊滨区广泛拓宽项目信息来源。通过中介机构，推荐优质项目，精准对接，全力加快项目落地。

以“圈”招商。伊滨区充分与洛阳派驻北京、上海、深圳等驻地招商办沟通联系，互通信息，对接项目。积极参加“与洛阳·深互动·同创新”——“走进洛阳”研学特别活动，做好北京商会客商、广东客商、大湾区客商考察调研工作，先后获取了一批高质量项目信息。

锚定现代科技产业新城建设目标，瞄准产业发展新风口，以进取劲头迅速抢占新赛道，培育发展新产业新业态，推动新兴产业壮大、未来产业培育、传统产业焕新……伊滨区已按下发展新质生产力“快进键”，正锚定目标、全力以赴、只争朝夕、拼抢攻坚，努力将“定位”变成明日的“地位”，为洛阳领跑新质生产力新赛道添油加力！(伊滨区招商服务中心 文/图)