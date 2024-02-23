宜居宜业、富强宜阳—— 满目生机日争新

在这盎然春意里，循着蜿蜒的洛河向宜阳出发。一路畅达的快速路网，串联拔地而起的产业社区、品质宜居的城市新貌、秀美多彩的乡村田园，绘就了一幅宜居宜业、富强宜阳的壮丽图景。

宜居宜业 富强宜阳

最是一年春好处。

在这盎然春意里，循着蜿蜒的洛河向宜阳出发。一路畅达的快速路网，串联拔地而起的产业社区、品质宜居的城市新貌、秀美多彩的乡村田园，绘就了一幅宜居宜业、富强宜阳的壮丽图景。

这图景，最振奋的是产业发展的澎湃动能——以航空装备产业为主导，航空航天智创产业园扬起龙头，“专精特新”科技型企业聚链成群，高技术、高成长、高附加值，成为产业发展的崭新标签。

这图景，最精彩的是城市提质的华丽蝶变——洛河水脉贯穿东西，14座大桥飞架南北，“五大中心、三大场馆”城市地标交相辉映，百余个城市绿地游园串珠成链，“城市让生活更美好”照进现实。

这图景，最动人的是乡村振兴的幸福叙事——富民导向引领，以双椒和中药材为特色的乡村产业加快发展，以洛水昌谷、杏花村为代表的乡村运营风生水起，功能聚合的乡里中心成为村里最热闹的地方，乡亲们有活干、有钱赚，新光景越过越有滋味。

从历史的长河款款而来，新时代的宜阳，立足洛阳环都市区功能定位，锚定“融入大市区、做强制造业、统筹城与乡”的发展思路，统筹实施“三高四最”工作路径和理念，以开放包容的姿态打造投资兴业的“强磁场”，书写“宜居宜业、富强宜阳”的出彩篇章。

乘风而起

角逐空天 聚链成群

产业兴则经济兴，产业强则城市强。

随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，以科技创新赋能先进制造既迫在眉睫，又正当其时。

审视洛阳产业格局，作为与都市核心区交通连接最通畅、产业协作最密切的县域，宜阳抢抓产业发展风口，积极承接产业转移，锚定打造最具竞争力的航空装备产业集群，把科技创新和产业升级统筹起来，把传统产业改造升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局贯通起来，高质量发展春潮涌动。

抓产业，首要在强龙头。走进宜阳县航空航天智创产业园，一栋栋现代化厂房铺展开来，蔚为壮观。厂房内，大型设备安装调试紧锣密鼓，一派繁忙景象。作为宜阳航空装备产业集群的重要龙头和载体，航空航天智创产业园将打造全国一流、配套齐全、标准最高的航空装备生产制造基地，实现产业“从1到100”的爆发式增长。

福通科技产业社区

龙头舞起来，链群活起来。在产业发展布局中，科技产业社区是孵化科技型企业的重要载体，也是推动产业集群发展的重要平台。近年，宜阳把推动产业集群发展作为壮大航空装备产业的有效路径，以科技产业社区为载体，聚焦产业链关键环，强化精准招商，着力推动“龙头+配套”集群化发展。如今在宜阳，九创产业园、福通创新创业工场等一批科技产业社区，迅速集聚了迈格镁业、欣锐特航空、信德科技等一批发展潜力大、长成好的高科技企业。

截至目前，当地已经形成以“智创产业园”为核心，以两个航空装备发展片区为载体，以8个产业园为平台的“一心两区八园”首位产业格局，累计集聚70余家配套企业， “楼上楼下就是产业链、园区内就是生态圈”的闭环链条加快形成。

主导产业特色鲜明，特色产业百花齐放。在航空装备产业集群带动下，高端轴承、绿色铸造、绿色食品等传统优势产业，以创新为引领，加快向风口关联、向风口转型，越来越多的高能级创新平台落地见效，越来越多企业成功开辟新赛道，在竞争突围中汇聚成新质生产力发展壮大的澎湃“内力”。

城市蝶变

提升颜值 气宇不凡

洛河水荡着清波穿城而过，灵山寺的钟声、锦屏山的秀色、现代化的新城，共同绘就了宜阳城市提质的工笔画。

聚焦“主动融入大市区”，宜阳按照功能错位互补、交通互联互通、产业协同发展、公共服务共享的理念，大力推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，坚持城市品质、城市功能与城市管理同步推进，统筹实施重点片区连片改造、公共服务进社区、重大基础设施建设、城市治理突出问题整治等工作，扮靓颜值，提升气质，实现了全域嬗变、毓秀充盈。

构筑内联外通的交通网络，是融入洛阳都市区的硬支撑。

如今，前进桥高架立交全线贯通，宜阳成功迈向“高架时代”，红旗大道东延顺利贯通，全面融入中心城区“半小时交通圈”。随着南北跨河互联、东西双向互济的交通路网不断织密，“县内大循环、县外大联通”的交通格局逐步成型。

生态宜居是宜阳城市的最美底色。洛河穿城而过，锦屏山、香鹿山隔岸相望，宜阳城市布局堪称“满城绿意半城水”。

站在宜阳灵龙大桥上眺望洛河，水面波光粼粼，岸边花红柳绿。一河两岸，生态之美、城镇之美，发展的活力、人民的幸福感，都循着汩汩流淌的洛河舒展开去……不止于此，在宜阳县城，65公里生态长廊河清岸绿，美丽幸福河湖映照美好生活，千余公顷城市绿地草木葱茏，百余个城市绿地游园串珠成链，城区公园服务半径覆盖率近90%，居民出门“300米见绿、500米见园”，“开窗见绿、出门进园、四季常绿、三季有花”成为新常态。

宜阳市民服务中心

人民对美好生活的向往，是城市提质的出发点和落脚点。当下，坚持以人民为中心的发展思想，宜阳大力接续实施总投资28亿元的“两个建设、三个改造”项目32个，精建善管、提升功能，以“新”换“心”，群众获得感、满意度持续攀升。聚焦完善功能，建成投用市民服务中心，群众文化中心、颐高梦巢智慧岛有序推进，打造高颜值、高标准城市客厅；聚焦“一老一少”，建强邻里中心服务主阵地，文化、体育、养老、卫生健康、教育、政务服务等公共服务在社区“触手可及”，群众满意度“就地升温”；聚焦青年友好型城市建设，叫响洛水昌谷等文旅品牌，持续点燃赛事经济，推动文体旅深度融合发展，青春之城活力迸发。

城市更宜居、更韧性、更智慧，生活更舒心、更安心、更幸福。毋庸置疑，宜阳这座城市正成为高质量发展的靓丽品牌，展现出强大的吸引力和竞争力。

振兴之路

和美乡村 气象万千

春光正好，漫游在宜阳乡村，美丽田园、特色小镇串联起浓浓乡愁，日益兴旺的乡村产业、整洁亮堂的乡村风貌，功能完善的乡里中心，正重塑着乡村的颜值和气质。

寻访锦屏镇杏花村，绿皮火车打造的特色火锅餐厅，破败窑洞改造的乡村民宿群，搭配上丰富多彩的农文旅融合新业态，乡村运营有声有色。

乡村承载着悠悠乡愁，也承载着乡亲们的幸福生活。近年来，宜阳把统筹城乡融合发展摆在突出位置，一体推进落实乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，蹚出了一条业兴、村美、人和、共富的乡村振兴路子，“村村都有好风景、人人过上好光景”的期盼正在成为现实。

香鹿山镇甘棠村草莓种植

农民富不富，决定着乡村振兴的成色。在乡村振兴推进中，宜阳始终坚持富民导向，大力发展特色乡村产业，加快乡村产业全链条升级。围绕特色种植，以双椒融合产业园、中药材现代农业产业园为依托，带动“双椒一药”种植达到28万亩。围绕肉牛养殖，健全金融、保险等服务体系，肉牛饲养量达8.04万头。“宜阳柴胡”“宜阳鸡蛋”荣获“全国名特优新农产品”称号。香鹿山镇入选省级农业产业强镇，董王庄乡入选省级“一村一品”专业镇。所有行政村集体经济收入均达10万元以上，其中40个村达50万元以上。

改善人居环境，既关乎乡村面貌的“面子”，又关乎生活品质的“里子”。以供排水一体化为突破口，宜阳积极构建“一川两山三张网、智慧管理到终端”的城乡供排水格局，新改建供水管网1600多公里，集中供水率达96.6%，实现污水收集全覆盖，实现了从“污水靠蒸发”到“清水绕人家”的美丽蜕变，用供排水一体化的“里子”，撑起了美丽乡村的“面子”。已创建市县两级“美丽乡村”示范村90个、精品村10个、示范村45个、达标村344个。荣获全国村庄清洁行动先进县、全国第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，乡村建设步履铿锵。

富起来、美起来之后，乡亲们渴望更和美的生活。如今，宜阳以“五星”支部创建为统领，以村党群服务中心为主阵地，依托乡里中心建设，以群众需求为导向，坚持“旧修复、巧改造、活运营”理念，明确“大村单独改、散村整合改、小村托底改”建设思路，开展“两去双提”行动，健全“一单五送”机制，加快推进政策、资金、服务等向基层倾斜、向群众靠近，通过公益性服务和市场化运营，实现服务功能的可持续发展。截至目前，宜阳创建农村“五星”支部8个、“四星”支部45个、“三星”支部139个，建成乡里中心300余个。“一站式”生活服务圈，真正把服务做到老百姓心坎上。

环境创优

亲商安商 进无止境

一个地方生态环境好不好，鸟儿用翅膀来投票；一个地方营商环境好不好，企业用脚来投票。

近年，宜阳强化“政府部门围着企业转、机关部门围着基层转”的意识，深入推进“万人助万企”,推动助企服务从重点企业向中小微企业覆盖延伸。做好政务服务“三集中三到位”改革后半篇文章，全面实行“承诺制+标准地”改革，推动“交房即交证”工作常态化实施，实现一般性企业投资项目“全承诺、拿地即开工”。切实发挥市民服务中心职能，加快推进“放管服”改革，深化“最多跑一次”“只进一扇门”，推动更多事项“一件事、一次办”“免证可办”，创新设置“有诉即办”“整治不担当不作为”窗口，为办事群众排忧解难。巩固完善企业“白名单”“安静日”制度，在市场准入、用地、融资、用能等方面给予支持，促进民营经济平稳健康发展。

法治是最好的营商环境。宜阳以“怎么重视都不为过”的鲜明态度，注重完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，全面推行审慎包容监管，大力推进服务型执法、柔性执法，探索建立“企业家约见检察长”“法院院长接访企业家”等机制，保护企业产权和企业家权益，最大限度减少对市场主体干扰。同时完善政银企合作对接机制，统筹设立小微企业信贷补偿资金、还贷周转资金、融资担保基金、产业引导基金“四大资金”，通过搭建银企对接平台、创新金融产品服务、强化资本市场培育等系列举措，全力破解企业发展资金瓶颈，让企业放心投资、舒心经营、安心发展，让宜阳成为近悦远来的人才“强磁场”。

最美人间四月天，不负春光不负卿。

趁牡丹盛开、春光正好，宜阳向四海宾朋发出邀请：让我们一起倾听盛世牡丹绽放的声音，共享改革发展新机遇，共创互利合作新未来！（宜宣 文/图）

2024年宜阳招商方向

(一)航空装备产业

1.产业现状航空装备是宜阳县的首位产业，正高标准建设总规划面积5000亩的航空装备产业“一心两区八园”，目前入驻空导院、航辉新材料、航准精密等航空装备企业70余家。

2.招商领域航空航天特种材料、装备整装、精密加工、发动机、制导控制系统、机载设备与电子元器件等。

(二)高端轴承产业

1.产业现状宜阳县轴承产业园占地1300亩，集聚轴承企业50余家，拥有各项专利130余个，形成了轴承装备制造，轴承材料、轴承零部件、轴承组装及成套轴承研发、测试、生产等完善的全产业链条。县内众悦轴承、洛特轴承产品应用于神舟飞船、嫦娥探测、天眼等领域。

2.招商领域轴承设备、轴承部件、精密锻造、高铁轴承、航空航天轴承、汽车轴承及风电轴承等。

(三)休闲食品产业

1.产业现状宜阳县休闲食品园区规划占地1530亩。园区入驻青岛啤酒、源氏食品、大张食品等食品加工及相关链条企业30余家。

2.招商领域烘焙、饼干、膨化食品等食品加工；罐头及果类饮料加工；花椒、中药材、特色果蔬等农产品深加工。

(四)新材料产业

1.产业现状已入驻洛铜、海普半导体、航辉新材料、迈格镁业等新材料企业30余家，形成了有色金属材料研发、延压加工、铸造成型、精密加工等产业链，激光焊接、热处理、表面处理、装配、检测等配套齐全。同时，成立上海交大洛阳特种材料研究院，与知名院所开展“产学研用”深度合作。

2.招商领域铜、镁、钛、碳纤维及铝合金等新材料，前沿新材料，高性能纤维及复合材料等。

(五)文旅文创产业

1.产业现状宜阳文旅文创产业从“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”四方面持续发力，围绕培育洛水昌谷、灵山秀水、七彩童话动物王国、汉唐驿城、西游圣境等五大文旅品牌，大力发展文化游、体育游、养生游、生态游、工业游五大旅游业态，持续叫响“这么近，那么靓，周末来宜阳”文旅名片，打造“宜阳不一样”沉浸式文旅目的地，创建国家级全域旅游示范区。

2.招商领域民俗文化村、观光采摘园、休闲度假农庄及农家乐、康养、高科技示范园区等文旅融合项目。

(六)高端民宿产业

1.产业现状宜阳县围绕“四山一谷”，推进高端民宿建设和现有民宿转型升级，打造出香鹿山镇高端民宿产业集群、锦屏镇杏花村环见鹤湖高端康养民宿窑洞集群、花果山乡承恩居高端民宿、三乡镇三乡驿民宿研学和洛水昌谷特色小镇民宿集群等高端民宿集群。

2.招商领域优秀民宿运营商、经验丰富的民宿投资建设者、提升民宿运营效率的专业团队以及具备丰富管理和运营经验的民宿管家。

(七)体育产业

1.产业现状紧紧围绕打造“休闲宜阳、运动之城”总目标，充分利用独特的山水资源优势，打造中国高标准的皮划艇激流回旋赛道、符合国家标准的静水皮划艇基地、国家级射击射箭基地，以承办大型赛事为载体，积极探索“体育+文旅”融合发展新路，突出“赛事搭台、活动引流”“一人参赛、多人消费”的“体育+旅游”新模式，以体育赛事带动第三产业发展，带动文旅火爆，将体育赛事“流量”转化为文旅消费“留量”和经济发展“增量”，体育产业已经成为宜阳经济增长新亮点。

2.招商领域以国家体育产业示范基地为依托，积极引进体育装备制造业项目、体旅融合项目、智慧体育项目、科学运动项目、水上运动及冰雪运动等五大体育产业项目。