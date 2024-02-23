老城：聚焦文旅促发展 向新而行赢未来

洛水之阳，青春老城。在这里，厚重历史和现代人文交相辉映，传统行业和新兴产业融合升级，经济发展和民生事业齐头并进。近年来，老城区全面落实习近平总书记“因地制宜发展新质生产力”的重要指示精神，聚焦文旅促发展，向“新”而行赢未来，以文旅产业高质量发展引领全区经济社会高质量发展。

洛邑古城汉服火爆出圈

洛水之阳，青春老城。在这里，厚重历史和现代人文交相辉映，传统行业和新兴产业融合升级，经济发展和民生事业齐头并进。近年来，老城区全面落实习近平总书记“因地制宜发展新质生产力”的重要指示精神，聚焦文旅促发展，向“新”而行赢未来，以文旅产业高质量发展引领全区经济社会高质量发展。

“汉服+洛邑古城” 擦亮文旅金名片

老城区是洛阳最早的建成区，也是全国唯一以“老城区”命名的行政区，有历史建筑130处、文保单位65个，跨越3000多年没有断代。其建城史可追溯至公元前1036年的西周时期；隋唐至北宋时期，这里是隋唐洛阳城的东城；金朝时期，这里是中京金昌府城；元明清时期，这里是河南府城；直到1948年，城区仍保留公元1217年金昌府的建筑格局，“老城”之名也由此而来。

老城区紧紧围绕市委市政府关于老城发展的定位和要求，坚持以文塑旅、以旅彰文，抢抓产业风口，塑造沉浸式场景，丰富多元业态，持续推动新文旅产业出圈出彩。2023年累计接待游客超3000万人次，实现旅游综合收入超220亿元。

注重创新，开辟颠覆性创意新赛道。为顺应文旅产业从“资源为王”向“创意为王”的转变，老城区以文化资源活化和文旅项目开发为抓手，在创意加持下激发文旅新活力。融合唐、宋、金、元、明、清等各时期建筑风格的洛邑古城，依托《风起洛阳》影视IP，打造灯狮画桥、香罗幔天、隋唐集市、文峰暮鼓等30余处打卡场景；运用“文旅＋科技”手段，借助虚拟现实、人工智能、水幕电影等技术，推出汉服虚拟试衣镜、《三生三世牡丹情》灯光秀，让游客自由穿梭在虚实之间。洛邑古城被中国旅游协会推介为2023年全国8个旅游产品创意案例之一；龙年春节累计接待游客125万人次，同比增长225%，单日接待游客最高突破18万人次。

洛邑古城灯火璀璨、人流如织

注重体验，解锁沉浸式文旅新场景。为引导文旅产业从“观光式游览”迈向“沉浸式体验”，老城区在具有故事性、互动性的文旅业态上下足功夫，通过紧抓“汉服”这个产业风口，推动“汉服+洛邑古城”叠加赋能，以“服装+造型+拍摄+修图”等服务，推动景区从观光游览型向沉浸体验型转变。老城区汉服体验店由最初的十几家，如雨后春笋般增加至861家，仅洛邑古城周边，汽修一条街摇身一变，成了汉服一条街。同时，进一步深化“景区+角色扮演”跨界融合，推出“白龙殿试”等角色扮演项目，将整个古城纳入剧本内容，采取“仿真式实景+沉浸式剧情+游戏式互动+体验式消费”运营模式，融合策略对战、推理解谜、情景演绎等元素，为游客打开穿越时空的“月光宝盒”。此外，老城区还与全市各大景区联合推出全城剧本杀活动，通过支付宝、美团等网络渠道，设计线上购票、通关认证、积分兑换等新玩法，吸引大量年轻人到景区闯关打卡。

注重市场，激发年轻化消费新活力。为牢牢抓住青年游客愿意为兴趣买单、为体验付费的消费趋势，老城区精心打造彰显文化底蕴的新业态、新产品，持续优化“吃住行游购娱”全方位品质，全力塑造“食尚老城、乐宿老城、畅行老城、漫游老城、嗨购老城、潮玩老城”品牌形象，为游客带来独特而丰富的老城体验。传承创新“老城味道”，从十字街到民主街，从牛肉汤到洛阳水席，从真不同、宴天下等老字号品牌到瑞幸、喜茶等快消品牌，各式美食“一城打尽”。打造“盛世隋唐”“国花牡丹”“非遗文化”等特色各异的主题民宿500余家，占全市城市区民宿的三分之二。开发洛邑书签、非遗毛笔、瓷艺牡丹等100余类文创产品，收获大批“忠实粉丝”。今年春节假期，老城区累计接待游客321.34万人次，实现旅游综合收入24.09亿元。

注重营销，构建移动端传播新模式。为发挥移动端传播优势，升温话题热度，打造传播矩阵，做好线上引流，老城区坚持互联网传播思维，围绕“线上做流量，线下做变现”，创新“活动+话题+传播”模式，面向全网发布汉服主题系列活动，举办汉服短视频大赛、十佳妆造师大赛、汉服文化节，吸引全国各地汉服爱好者广泛关注；举办跨越千年的汉服集体婚典，再现中华传统服饰礼仪之美。策划“唐宋八大家”、八仙巡游古城等热点话题，制作短视频300余条，广泛向新媒体平台投放，发挥引导催化作用；邀请流量明星、头部博主制作短视频130余条，引发“饭圈效应”，迅速扩大传播范围；鼓励广大游客参与话题讨论，累计发布短视频80余万条，形成全民传播的氛围。据统计，洛邑古城全网话题播放量已突破30亿次，持续位居全国最受欢迎的汉服打卡地榜首。

区位优势明显 城市提质日新月异

老城区立体交通网络完善，是洛阳乃至豫西地区重要的交通枢纽和人流、信息流集聚地——王城大道快速路、洛吉快速路纵贯南北，瀍涧大道、邙岭大道贯穿东西，望朝岭、翠云峰等立交枢纽通达八方，高速和国道穿城而过，洛阳北郊机场已开通20余条国内外航线，地铁1号、2号线均在辖区运行。

老城区位优势明显，交通四通八达

2023年，老城区空间布局不断优化，高质量完成乡村建设边界试划工作，洛邑古城一期续建西区等6个项目通过市规委会、市专委会审议。完成老城区与西工区边界优化，以及8个街道行政区划和机构人员优化调整，丽景门、建安门、状元红、翠云峰4个街道完成挂牌。城市更新深入推进，加快“两建设、三改造”，承福门大街建成通车并完成风貌提升，市第五高级中学周边道路建设顺利实施。改造提升25个老旧小区、8条背街小巷，惠及居民5100余户。高标准打造邻里中心27个，建成社区体育公园18个，新建城市停车场6座、提供泊位670个、配套充电桩229个，新(改)建公厕12座。围绕“北国花城”建设，打造景观花路4000米，立体花墙、街头花境、花廊33处。在老城，15分钟“健身圈”“阅读圈”“养老圈”“就医圈”已成为群众家门口的福利。

发展特色农业 助力乡村全面振兴

老城区立足地域特色，念好“土”字诀，打好“特”字牌，唱好“产”字歌，21个涉农社区集体经济收入稳定在10万元以上，谱写乡村全面振兴新画卷。

老城区有着独特的牡丹文化底蕴和产业发展优势，如今直播带货或网店销售已成为村民的“新农活”。去年3月，土桥社区建设助农直播间，牡丹年宵花、盆养牡丹、芍药鲜切花、牡丹衍生产品等已实现全年不停播。该社区还整合集体资产，建强集体经济，构建起“合作社+公司+农户”新型牡丹产业运营体系，让牡丹开出“富民花”，实现集体群众“双增收”。为推动牡丹种植、观赏、研发、生产、销售全产业链提升，老城区建设投用唐风催花牡丹展示交易中心，牡丹产业年产值达7.1亿元。

年轻化消费

全蝎产业是老城另一特色。老城区以苏滹沱社区为中心，依托苏滹沱天启农民专业合作社，构建“村集体+合作社+龙头企业/养殖大户+群众”利益联结机制。同时，强化功能树品牌，注册“苏小蝎”特色商标，投资建设全蝎产业展示(交易)中心，着力构建蝎子养殖、深加工产品开发、线上线下交易及特色品牌打造等一体化平台，助推全蝎养殖业全产业链发展。2023年全蝎产业年度交易额达到6亿元，占全国市场份额的65%。

厚植发展沃土 持续优化营商环境

老城区全面优化市场环境，规范审批服务行为，强化审批协同联动，由单个事项或部门受理向“一窗受理、集成服务”转变。按“三集中三到位”要求，加强窗口人员管理，确保事项和审批人员应进必进。畅通12345便民服务热线、“政务服务社会监督员”等监督渠道，促进政务服务水平持续提升。同时，在政务服务大厅设置“有诉即办”窗口，对企业及群众的诉求做到“有诉即接、有诉即应、有诉必办、有诉即办”，一站式解决群众办事不畅问题，满意率达100%。以社会信用体系建设为突破口，健全守信激励和失信惩戒机制，营造公平诚信环境。出台支持中小微企业发展专项资金、降低企业融资成本等一系列扶持政策，为民营经济提供有力支持和帮助。

厚重的老城风景无限，奋进的老城活力无限，发展的老城商机无限。新时代老城面临的机遇越来越多，发展潜力越来越大，诚邀社会各界朋友到此，共襄发展盛举，共创美好未来！（城宣 文/图）

城区招商引资项目

金元古城历史文化片区

距今已有800多年历史，是迄今为止洛阳地面上传统风貌、街巷格局唯一保存较为完整的城池，文化资源丰富，业态种类多样，可满足游客多元化需求。今年以来，老城区全面开展古城城市肌理保护提升工作，积极谋划高端民宿、酒店项目，推动老街、老巷、老院子等资源活化利用，彰显古都文化风貌，打造更具特色的沉浸式古都文化打卡地。

招商方向：精品民宿、酒店、特色餐饮、非遗文创等

合作方式：租赁、联营、连片开发等

洛邑古城一期续建项目

洛邑古城现为国家AAA级景区，总规划面积1360亩，项目范围东至新街、西至承福门大街、南至南护城河、北至中州东路，是集文创、汉服、娱乐等业态于一体的沉浸式体验景区，建成以来受到央视等主流媒体持续关注报道。占地90亩、建筑面积9万㎡、总投资8.6亿元的洛邑古城一期续建项目正在加紧建设，西区精品酒店、中区商业集群、东区演艺中心基本完工，目前已部分运营。

招商方向：特色餐饮、精品民宿、沉浸式体验、非遗等

合作方式：房屋租赁、联营等

古都人工智能科技产业社区(北区)

项目为省市“三个一批”重点项目，位于王城大道连霍高速引线以东、洛吉快速路以西、苏滹沱社区以北、鼎王大道以南，交通便利。项目一期占地131亩，总建筑面积约12万㎡，总投资约7亿元，规划建设24栋楼，其中包括1栋综合配套楼，1栋研发楼，1栋配套酒店，21栋标准化厂房。

招商方向：人工智能、科技研发、智能制造、众创孵化等

合作方式：租赁运营、购买、联营等

古都科技产业社区(南区)

项目北靠玄武门大街，南临唐宫东路，距天堂明堂景区200米，距离地铁1号线丽景门站300米，交通便利，与天心文化产业园南北呼应。先后被授予省级科技企业孵化器、省级中小微企业创业创新示范基地。2023年园区实现总产值7.9亿元。园区现有空置厂房3栋，面积共计13000㎡，空地10000㎡。

招商方向：人工智能、高端装备制造、文化娱乐、餐饮服务、酒店民宿行业、共享空间、网红直播、展示中心等

合作方式：租赁运营

翠云谷乡村振兴产业示范带项目

位于老城区瀍河流域前李、徐家村、井沟三个社区，项目共有闲置资源308处(窑洞院落)，面积约46200㎡，主要布局公共服务、文化展示、休闲娱乐、康养度假、乡村民宿、牡丹产业、乡村旅游等业态。该项目沿线自然资源丰富，环境优美，距离中心城区约5km，周边有翠云峰立交、定鼎大道、邙岭大道等交通要道，前往龙门高铁站、洛阳北郊机场、洛阳火车站均约20分钟车程，交通优势和区位优势明显。

招商方向：民宿、文化展示体验、科技展示、酒店、餐饮、休闲娱乐等

合作方式：合资公司运营、租赁运营、联合运营等

联系单位：老城区商务局

联系人：张皓星

联系方式：17538889136

邮箱：lcqswj@126.com