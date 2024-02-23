新安：向新而行 以质致远

近日，河南省制造强省建设领导小组办公室公布《2023年度河南省制造业开放合作典型案例名单》，确定中国电气装备集团有限公司中原区域总部项目等44个2023年度制造业开放合作典型案例。其中，新安经济技术开发区的新能源材料和铝基新材料项目、杭萧钢构(洛阳)智能化生产基地项目成功入选。

城区全貌

近日，河南省制造强省建设领导小组办公室公布《2023年度河南省制造业开放合作典型案例名单》，确定中国电气装备集团有限公司中原区域总部项目等44个2023年度制造业开放合作典型案例。其中，新安经济技术开发区的新能源材料和铝基新材料项目、杭萧钢构(洛阳)智能化生产基地项目成功入选。

新质生产力，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。市委市政府明确：深入贯彻“第一战略”、加快汇聚“第一资源”、持续增强“第一动力”，积极发展壮大新质生产力，加速实现动能之变、结构之变、质量之变。作为洛阳环都市区重要节点县，市委强调新安要在全市县域经济高质量发展中走在前、作示范。如何加快和培育新质生产力，向“新”而行，以“质”致远？新安给出的答案是：树牢创新意识，坚持以创新引领发展，持续加强观念创新、体制创新、科技创新等各方面创新，加快县域发展从要素驱动向创新驱动转变。

工业新 创新引领培育产业梯队

以新强联为龙头做大轴承装备产业集群

位于新安经济技术开发区的洛阳新强联回转支承股份有限公司始建于2005年8月，是一家集大型回转支承和风电轴承等产品的研发、设计、制造、销售于一体的国家级高新技术企业，2020年7月在深交所创业板上市。目前，公司在国内风电轴承细分市场占有率稳居前三，参与研制的国产直径8米级盾构主轴承“破壁者”登上央视《焦点访谈》。2023年产值达24.29亿元，全国市场占有率达25%，风电轴承行业领域排名位列前三。较上市之初产值增加了4倍，较公司成立之初增加了28倍。

这样的企业有危机感吗？有！面对新质生产力掀起的新一轮科技创新浪潮，企业董事长肖争强认为：“满足就是最大的不足，没有危机就是最大的危机，如何抢抓机遇、转型升级成为公司聚力的焦点。”

2022年，新强联在上海建立研发中心，借助于上海的人才优势和科技优势提升研发能力。近年来，先后实现盾构机主轴承、大功率风电主轴承等关键技术新突破。同时还不断布局产业链上下游延伸、左右链配套、集群式发展，“链”起了50余家配套企业，实现本地自主生产、产业集群协同发展，形成“15分钟配套圈”竞争优势。

工业是新安的强县之基、立县之本。新强联回转支承股份有限公司既是新安工业亮点的集中体现，也代表着新安工业面对科技创新浪潮一往无前、铿锵前行的方向。

为实现打造销售收入超1000亿元的铝钛新材料产业集群、超500亿元的先进装备制造业集群、超200亿元的新特材料产业集群的宏伟目标，新安围绕“新”字做文章：

——推动科技创新。大力推动洛阳市高性能铝基材料产业研究院、石化管件中试基地、医学体外诊断试剂技术重点实验室等创新平台建设，通过市场化运作，在更大范围内集聚创新资源。深化与省科学院、河科大、轴研所等科研院所、高校的战略合作，积极对接承接关键技术攻关和科研成果转化，推动科技创新和产业发展深度融合，助力产业转型升级。大力推动主导产业企业开展数智化改造和“四有”研发活动，全面激发企业科技创新活力，不断提升企业竞争力。

德野房车

——培育创新主体。大力实施优质企业梯度培育行动，重点把万基、新强联等领航企业培育成一流企业，把中超、双瑞万基等专精特新企业培育成领航企业，新培育一批“专精特新”企业，加快德野房车、中超新材料等企业上市步伐，形成“微成长、小升高、高变强”培育梯度。高度重视中小企业的培育，加快上元等科技产业社区建设，发挥国有平台公司和政府引导基金作用，撬动金融机构加大对科技创新型中小企业支持力度，更好地为中小企业的创业创新提供优良环境。

以万基为龙头做大铝精深加工产业集群

万基铝加工将铝箔最薄轧至0.005毫米，多个产品打破国外垄断；爱科麦的蓝宝石长晶炉钨钼热场填补了国内市场空白；洛阳中超新材料公司新建研发中心年生产超细氢氧化铝市场占有率位居国内第一、全球第二；河南德野专用车辆股份有限公司通过持续深耕高端房车领域，获得外观、实用新型、发明等专利70余项……

一项项新成果、新技术、新产品，为新安的科技创新和经济社会高质量发展添薪助力，正塑造着高科技、高效能、高质量的工业特质。

目前，新安拥有规模以上工业企业183家、国家高新技术企业102家、国家级专精特新小巨人企业8家，培育创新型中小企业103家、专精特新中小企业37家，建成市级以上企业研发中心289家、备案国家级科技型中小企业161家，拥有上市企业2家、后备上市企业15家。

乡村新 智慧农业助力沃野生金

大棚外，银装素裹，大棚内，春意盎然，一棵棵樱桃树被栽种在“花盆”中，一簇簇红樱桃缀满枝头，在绿叶的衬托下晶莹剔透。

这是今年2月磁涧镇天兴生态园樱桃大棚带来的惊喜。2023年，生态园通过探索大粒樱桃休眠技术，建设樱桃休眠中心和日光温室，使盆栽樱桃种植研发试验成功。盆栽樱桃每斤最高可卖到200元，是传统露地樱桃的10倍以上，亩均收益20万元至40万元。

走进铁门镇千唐红5G数字辣椒种植基地，3台辣椒直播机正在田地里穿梭。伴随着轰隆隆的声响，一粒粒辣椒种子被均匀地播种到田地中，地膜和滴灌带也随着一并铺设完成，呈现出一幅现代农业美丽画卷。据基地负责人王偌飞介绍，相比农户自己种植，通过机械化生产、标准化种植、智能化管理，辣椒产量和品质提升显著，平均亩产提升30%，坏果率降低40%以上，种植成本节省30%以上。

实现农业农村现代化，创新发展是根本，智慧农业是出路。红樱桃、红辣椒的“两红”就是新安智慧农业的缩影。

樱桃智能化分拣

近年来，新安坚持以工业化理念抓农业，围绕“两红三优”特色农产品(樱桃、辣椒和优质特色林果、优质食用菌、优质中药材)，建成了省级樱桃现代产业园、千唐红5G数字辣椒示范基地，特色农业种植总面积达到30万亩，其中樱桃种植面积达10万亩，樱桃现代农业产业园入选“河南省现代农业产业园”。

农业插上智慧翅膀，广阔天地大有可为。目前，新安正以国家乡村振兴示范县创建为载体，以“两红三优”、牛羊养殖、高端民宿为重点，加快“双红”国际产业园、千年樱桃沟农文旅融合示范区等项目建设，大力发展智慧农业、设施农业，吸引龙头企业、工商资本等先进要素、发展要素流向乡村，力争全县特色农业综合产值超过40亿元，带动60个村集体经济平均增收20万元以上。

文旅新 独特禀赋演绎出圈出彩

“说起古代皇帝，就不得不提中国唯一的女皇帝武则天。她执政时期，为了显示自己的王权，创造了许多文字，让臣民来使用。在这里，有声控体验设备，让我们一起来了解一下她所创造的这些文字……”

在千唐志斋新馆，讲解员在触摸屏上轻轻一点，那些无比生僻又让人好奇的文字，就会一个个呈现在大屏幕上，字形、读音、解释，一目了然。作为全国唯一的墓志铭博物馆，新馆建设不仅丰富了藏品的展现形式，提升了功能，还融入了智能化元素，增加游客的互动性，提升了游客的体验感。

让沉睡的历史“活起来”“动起来”“潮起来”，让新安独特的文化成为黄河大合唱的灵动音符，成为新安文旅文创的底蕴和底气。

新安是河洛文化的重要发源地，区位优势明显，历史文化厚重，山水天下独绝，拥有汉函谷关世界文化遗产、黛眉山世界地质公园和168公里的黄河水面资源。

发展文旅新质生产力，关键在于以理念创新推动产业创新，以产业升级构筑新竞争优势，让旅游从“传统产业”向“新兴产业”转型。

黄河户外运动生态廊道

按照洛阳市委“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，新安县着力做好文旅“新”文章：

——实施新项目。发挥与省文旅共同成立的天下黄河文化旅游公司作用，围绕黛眉山世界地质公园旅游度假区、黄河古都一号旅游公路户外运动示范区、铁磁路沿线农文旅融合示范区，推动“三山一峡”景区提质整合、“黄河人家”民宿集群等总投资32.8亿元的21个文旅项目加快建设，打造天下黄河文化地标。

——培育新业态。围绕周末经济、夜经济、近郊游经济，把握年轻化消费趋势，推动“景区+剧本”“非遗+民宿”“文创+公共空间”等多业态融合发展，谋划打造研学团建等创新型文旅消费场景和高端民宿等沉浸式乡村旅游集聚区，引入徒步、骑行等体育赛事，推动“五旅”融合发展。

——构建新模式。打造国家级河洛文化生态保护实验区新安综合展示馆，持续加大省级非遗新安黄河澄泥砚、“新安烫面角”、黛眉手织布、九连灯，市级代表性非遗黄河故事和县级代表性非遗“新安窑”陶瓷烧制技艺与旅游深度融合发展，在“非遗+旅游”“非遗+乡村振兴”“非遗+演艺”等基础上进一步引入“非遗”叠加文商旅消费融合发展新模式。

2023年，新安先后举办“黄河天路·新安蓝”骑行邀请赛、“行走是吾乡”2023河南省自行车公开赛、樱桃文化节等大型文旅活动70余次，深入挖掘新安紫砂、澄泥砚、中国唐楷书法等非物质文化遗产，创新文旅营销模式，全县共接待游客1071.2万人次，实现旅游收入43.5亿元。

目前，新安正以“景区提升、新业态培育”为重点，促进新安文旅全区域、全要素、全产业链发展，持续叫响“新安文旅”品牌，把“风景”变成“钱景”，把“品质”变成“品牌”，把“口味”变成“口碑”，力争全年接待游客1200万人次以上，文旅总收入实现48亿元以上。

环境新 安心乐土催生新安速度

政府应当为企业上市提供怎样的服务？

“与政府打交道方便快捷”是不少企业家来新安投资创业的主要原因。杭萧钢构股份有限公司董事长单银木用企业项目开工建设的历程“现身说法”——“新安经开区成立项目服务专班全程跑、赶进度，为项目平地、手续办理等一路提供‘管家式’服务，感受到了项目从签约到开工仅用40天的‘新安速度’。”

激活发展动能，必须培厚创新土壤，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。

为了优化发展环境，新安出台了优化营商环境十条措施，搭建了“一网、一门、一次”政务服务体系；扎实开展“营商环境重塑年”行动，坚持“政府围着企业转、机关围着基层转”，常态化开展百姓问政、企业问效，打造党政一把手一线对接企业、群众服务矩阵，擦亮“心安”营商品牌，全力营造亲商、安商、富商的良好氛围。

工业项目主承接地——新安经济技术开发区，是省级经济技术开发区，总规划面积39.36平方公里，下辖铝钛新材料产业园和先进装备制造产业园两个园区。“我们坚持一手抓新用地审批、一手抓低效地整治利用，实现了一般性企业投资项目拿地即开工。”新安经开区规划建设部部长樊丽梅表示，通过搭建银企合作对接平台，定期组织银企面对面座谈会，帮助企业对接金融机构解决融资难问题，2023年，共组织召开银企洽谈会、企业现场对接会、金融创新推介会21次，覆盖企业906家，落实金额53.43亿元。

更高素质的劳动者是新质生产力的第一要素。新安辖区内的洛阳职业科技学院是洛阳市唯一以工科为主的高职院校，另有国家级重点中等职业学校——新安县职业教育中心，两所学校在校生4万多人，可为区域内企业提供技术工人和定向培养专业人才。

百舸争流，奋楫者先。以新质生产力为引擎，如今的新安，正以敢闯敢拼的竞进姿态，大力实施“23346”发展战略，推动有效市场和有为政府更好结合，加快形成和发展新质生产力，奋力开辟高质量发展的新领域新赛道，为推进新安在全市县域经济高质量发展中走在前、作示范提供持久动能。

与“新”相伴，新安常新！

常来新安，自然“心安”！（新宣 文/图）

重点招商产业和项目

新安围绕“新材料、先进装备制造、新能源”三个主导产业，聚焦铝基新材料、高端轴承、新能源电池等产业链，着力打造铝精深加工产业集群、轴承装备产业集群、新特材料产业集群。依托丰富的人文和自然资源，全力打造国家级全域旅游示范区。

一、打造铝精深加工产业集群

依托铝钛产业基础优势，聚焦铝型材、铝箔应用、铝精深加工等领域，以新安经开区新材料产业园为主要承载平台，重点引进铝热连轧、板带涂层、汽车轻量化铝材、新能源电池铝箔、再生铝、全铝家居等项目。

二、打造轴承装备产业集群

依托风电轴承、精密特种轴承基础优势，围绕“精密锻件-风电主轴-偏航”“变桨轴承”风电轴承产业链，聚焦大型轴承、精密轴承及相关配套等领域，以新安经开区先进装备制造产业园为主要承载平台，重点引进盾构机轴承、海装轴承、航空航天精密轴承、机器人精密轴承、轴承零部件、轴承检测设备等项目。

三、打造新特材料产业集群

依托欣安新能源碳酸锂生产、中超新材料钠离子电池等产业基础，聚焦动力电池(钠离子电池、锂离子电池)、储能及充电设备等领域，以新安经开区新材料产业园为主要承载平台，重点引进共享储能电站、钠离子电池正极材料、钠离子储能电池、锂离子电池、电池结构件、储能电芯等项目。

四、打造国家级全域旅游示范区

依托新安深厚的文化底蕴和丰富的自然资源，聚焦“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动式传播”，谋划实施铁门古镇文化产业园、始祖山景区、鹰嘴山景区、漏明崖休闲度假区、函谷关城市乐园、工人村、豫西农专开发等项目。