洛龙：洛阳首善之区 创业创新高地

洛龙区位于洛河南岸、洛阳城市区南半部，总面积约271平方公里，常住人口72.4万，现辖1个国家级经济技术开发区及1个镇13个街道，157个村(社区),是洛阳城市区核心板块。

隋唐园立交

洛龙区位于洛河南岸、洛阳城市区南半部，总面积约271平方公里，常住人口72.4万，现辖1个国家级经济技术开发区及1个镇13个街道，157个村(社区),是洛阳城市区核心板块。

近年来，洛龙区先后被评为全国青年发展型县域试点、河南省民营经济示范城市试点、河南省全域旅游示范区、河南省夜间文旅消费集聚区、河南省食品安全示范区、河南省农产品质量安全区等。2023年，洛龙区荣获全市“综合考核先进县区”“产业发展先进县区”“城市提质先进县区”“乡村振兴先进县区”“优化营商环境先进县区”“民营经济发展先进县区”等称号。

区位优势 得天独厚

洛龙区是洛阳市行政中心、经济中心、文化中心、金融中心、体育中心，同时是市、区两级党委政府所在地，拥有全市唯一CBD中央商务区；拥有龙门石窟、隋唐洛阳城里坊区、关林三个世界级文旅资源，白居易故居、苏秦故里、定鼎门遗址、天街等历史遗迹灿若星河；洛阳市资本市场服务基地、洛阳市智慧金融服务中心、开元金融创新示范区及交通银行、兴业银行、中原银行、郑州银行等30余家金融机构均在洛龙；名列全国工业品贸易批发市场第五位的关林市场和泉舜、正大、宝龙等大型城市综合体及丹尼斯、大张等大型商超齐聚洛龙；拥有集射击、游泳、篮球等多项体育运动功能于一体的大型体育赛事活动中心，以及全市最大的综合性体育公园——文博体育公园。

交通便利四通八达。洛龙区域内有洛阳唯一的高铁站——郑西高铁洛阳龙门站，高铁网络通达全国；域内有关林站、甘泉河站、洛龙站、龙门站等多个高速公路出入口，二广、连霍、宁洛等高速公路纵横交织；这里距离洛阳机场仅10余公里，向东160公里抵达郑州新郑国际机场；域内洛阳地铁2号线通行；龙门高铁站综合枢纽工程、郑登洛城际铁路等重大交通项目辐射四面八方；城市骨干道路——开元大道、关林路、古城快速路、滨河南路、三川大道、南山大道、新伊大街等路网密布，四通八达，便捷高效。

宜居宜业环境优美。洛龙区拥有隋唐城遗址植物园、洛浦公园、文博体育公园、伊河游园、龙门山生态园、中国国花园、南山牡丹园等多个大型城市公园，城市景观水系长达170公里，人工湖9处，城市游园50余个，城市书房31座，体育公园50个，健身乐道80余公里。城市居民5分钟便可“出门入园”，健身、娱乐、休闲、教育、医疗等15分钟内便可全部实现。

科研团队实力雄厚。洛龙区现有2所本科院校、1所专科院校，在校大学生10余万人；拥有国家、省级创新平台330家；孵化器、众创空间达30万平方米，进驻企业、项目团队500余个；有中船重工725研究所等实力雄厚的科研院所。

营商环境高效便捷。“数字洛龙”平台开通运行，以“互联网+”“数据共享交换”“数据安全”等技术为基础，为企业提供包括政策法规、交流互动、法律服务、招商服务等在内的一站式综合服务，成为“企业找政府”“政府找企业”和“企业找企业”的有效桥梁；“智慧洛龙”政务平台实现与河南省政务一体化平台无缝对接，已录入各类政务服务事项1106项。

青年城市活力无限。洛龙区全力推进全国青年发展型县域试点、青年友好型城市先行区建设，汇聚青春之力推动洛龙高质量发展——率先在全市打造集就业信息提供、求职创业指导、优惠政策打包等于一体的青创示范服务平台；先后建成24处青年之家服务阵地，在全市率先实现辖区各镇(街道)青年之家全覆盖；新建青年主题社区体育公园13个，筹建保障性租赁住房3455套；新建中小学5所、幼儿园6所、托育机构14家，增加学位1.16万个；引进各类产业人才3200余名；通过培训新增技能人才35203名，高技能人才10562名。

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产业发展 势头强劲

近年来，洛龙区按照省、市产业发展要求，结合自身实际，锚定“对标深圳南山建设创新高地”总目标，按照“龙头企业+中小企业科创园”产业发展模式，明确了先进制造业、新文旅产业、楼宇经济(平台经济)三大重点产业发展方向。其中，先进制造业重点发展轴承、光电元器件、新能源产业；新文旅产业以龙门石窟、隋唐里坊、关林片区、龙门南山为依托打造文旅产业；楼宇经济(平台经济)以大数据/电商、总部经济、现代金融为目标打造新的经济业态。

目前，三大重点产业发展势头强劲——轴承产业形成了以洛阳轴承控股有限公司为龙头，以大华重工、汇工轴承等为配套的产业集群；光电元器件产业形成了以中航光电为龙头，以中南高科产业园、浩德联东产业园等为配套的产业集群；新能源产业形成以阿特斯光伏电力为龙头，以炎黄科技园、朗旭工业园为配套的产业集群；新文旅产业以龙门石窟、隋唐里坊(天街)、关林片区和绵延10公里的龙门南山为依托，形成洛阳新的文旅集散地；楼宇经济(平台经济)以洛阳大数据产业园为重点，以中移在线服务有限公司为龙头，恒生科技园、顺兴产业园、863创智广场为载体，已进驻企业1328家，产业规模突破200亿元，从业人员突破5.2万人。同时，围绕开元湖周边及开元大道沿线建成投用商务楼宇50余幢，依托正大CPL、泉舜186、世贸中心、会展国际等重点楼宇，已培育进驻企业2360家。

今天的洛龙，已经成为洛阳展示城市现代化建设成果的重要窗口，洛阳名副其实的首善之区，一座日新月异的创新之城，一座活力迸发的青春之城，一方令人向往的宜居宜业的热土！

重点招商方向

轴承产业——以风电轴承、汽车轴承、数控机床、精密仪器轴承等上下游产业为重点。

光电元器件产业——以电子元器件、光电设备、半导体材料、高频连接器、电子功能材料、智能芯片为重点。

新能源产业——以锂电池、钠电池、硅光伏组件、储能、电控系统、新能源汽车、太阳能发电设备、风力发电设备等为重点。

新文旅产业——围绕龙门石窟、龙门南山发展精品民宿、房车露营、生态采摘、丛林探险、山地越野、特色餐饮等；围绕天街十二坊、关林片区发展“吃住行游娱购”“商养学闲奇情”等文商旅业态；围绕景区及周边，发展汉服体验、变装穿越、剧本杀、数字娱乐、考古文创、非遗体验、文博演艺、潮流商业等沉浸式业态，吸引青年消费。

楼宇经济(平台经济)——重点发展数据安全、数字教育、智慧城市、智慧文旅、数字技术、软件开发、人工智能等；总部经济重点发展各类企业区域总部、区域子公司、结算中心、销售中心；金融领域重点发展银行、证券、基金、保险、期货、信托、融资等公司。

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优惠政策赋能创业创新

近年来，洛龙区先后出台了《洛龙区人民政府关于印发洛龙区构建良好双创生态加快创新主体梯度培育实施办法》《洛龙区人民政府关于印发洛龙区支持文旅产业发展奖励扶持办法》《实施“洛龙英才计划”(2021—2025年)加快引进培育高层次创新创业人才(团队)的办法》《洛龙区人民政府关于进一步加快服务业高质量发展的若干意见》《洛龙区加快洛龙科技创业创新城发展扶持政策》等一系列优惠政策。（苟华云 文/图）(政策详情请咨询洛龙区相关单位)

相关优惠政策

先进制造业方面

市级：对项目建设实际总投资不低于500万元，设备、软件实际完成投资不低于300万元(税后)的制造业高质量发展项目，按照设备实际投资给予最高30%的补助，最高补助1000万元。

区级：对工业企业实施“三大改造”的增资扩产项目，项目投资额600万元以上的，按实际投资额给予5%的技术改造专项补助；对企业智能化改造项目(通过河南省智能车间、智能工厂认定)，给予30%的奖励。

新文旅产业方面

市级：支持建立洛阳剧本娱乐产业总部经济园区，对成功创建为省级文化产业示范园区、国家级文化产业示范园区的，分别一次性给予50万元、100万元奖补。实施园区房租补贴减免，对进驻的剧本娱乐核心企业3年房租全额补贴。

区级：对建筑面积2万平方米以上且文创企业面积达到1万平方米以上的文化产业(创意)园区，按照文创企业实际进驻面积，以第一个年度30元/平方米/月、第二个年度25元/平方米/月、第三个年度20元/平方米/月的标准，给予房租补贴，年度租金补贴最高400万元。

楼宇经济(平台经济)方面

市级：对新引进符合我市产业发展方向、年度营业收入不低于1亿元、地方税收贡献不低于500万元的总部企业进驻我市商务楼宇的，按照不高于当年地方税收贡献的80%给予奖励。

区级：对新进驻且年地方税收贡献在5万元以上的服务业企业，连续三年分别按当年地方税收贡献的80%、50%、30%给予奖励。

(更多优惠政策，请咨询相关职能部门)

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