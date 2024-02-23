中信重工助力“智慧矿山”装上“洛阳心”

19日，洛报融媒记者从位于洛阳市的中信重工机械股份有限公司获悉，企业自主研发的千万吨级矿山智能物流系统成功应用，其智能化、无人化程度达到行业领先水平，为加速矿业智能化、绿色化升级提供“洛阳方案”。

19日，洛报融媒记者从位于洛阳市的中信重工机械股份有限公司获悉，企业自主研发的千万吨级矿山智能物流系统成功应用，其智能化、无人化程度达到行业领先水平，为加速矿业智能化、绿色化升级提供“洛阳方案”。

随着矿山装备产业竞争日趋激烈，自动化、精细化、智能化日益成为行业发展大方向。作为矿山智能化建设的重要一环，智能装车系统兼具高效、安全、精准等优势，堪称矿山装备行业的“心脏”。

哪里有产业需求，哪里就是主攻方向。中信重工相关负责人介绍，依托在重型装备制造领域的种种优势，企业成立研发攻关团队，自主研发新一代千万吨级矿山智能物流装车系统，并成功应用于福建南靖丰田建筑产业园。

据介绍，该套矿山智能物流系统集数据感知、互联、分析、预警、决策、控制等智能化管控系统为基础，可实现对生产运行、厂区监控、产品销售、自动装车、物流发运、财务结算等环节的物联感知和智能控制。

“智能物流装车系统打通了从骨料生产、产品销售到自动装车、财务结算的全流程工序，使各生产环节实现无缝对接。”中信重工相关负责人说。在该套矿山智能物流系统的加持下，40吨骨料装车时间从8分钟缩短至4分钟，现场作业人员数量从10人减至2人。

近年来，中信重工凭借扎实的研发能力、丰富的项目实施经验和稳定的供应体系，已为十余条从年产100万吨到年产4000万吨的多种生产规格的骨料项目提供大型主机装备、生产线控制系统、智能物流装车系统等系统设备，持续为矿山产业智能化发展提供“洛阳智慧”“洛阳保障”。

中信重工相关负责人表示，将守牢先进装备制造业的发展定位，强化“硬科技”实力，以高质量发展推动企业转型升级，加快发展新质生产力，助推我国先进装备制造向着自动化、智能化方向实现新的跃升。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）