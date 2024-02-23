18日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究普惠托育服务工作，强调要深入学习领会习近平总书记关于促进人口长期均衡发展和保障“幼有所育”的重要论述，坚持需求导向、前瞻布局，多元供给、提质扩容，加快构建现代化普惠托育服务体系，让千家万户“托得上、托得起、托得好”，更好享受普惠、便捷、优质、安全的婴幼儿照护服务。

徐衣显主持召开专题会议研究普惠托育服务工作

前瞻谋划提质扩容发展普惠托育服务

抢抓机遇示范引领筑牢家庭幸福基石

18日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究普惠托育服务工作，强调要深入学习领会习近平总书记关于促进人口长期均衡发展和保障“幼有所育”的重要论述，坚持需求导向、前瞻布局，多元供给、提质扩容，加快构建现代化普惠托育服务体系，让千家万户“托得上、托得起、托得好”，更好享受普惠、便捷、优质、安全的婴幼儿照护服务。

会议听取了我市普惠托育服务发展汇报和工作谋划情况。徐衣显指出，作为“社会最柔软的群体”，3岁以下婴幼儿的托育问题牵动着万千家庭的心，是社会各界广泛关注的民生工程、发展工程。要提升站位，把准目标方向。各级各部门要牢牢把握“人民至上”的深刻意蕴，充分认识“幼有所育、幼有优育”的民生期盼，立足现代化洛阳建设全局，聚焦洛阳向特大城市进军的目标，前瞻性谋划、系统性布局，着力建机制、聚资源、增普惠、提质量，推动托育工作实现新突破、再上新台阶。要多措并举，壮大普惠托育。坚持高位推动、多元供给、人才赋能，把托育工作与儿童友好城市、青年友好型城市建设结合起来，与城市公共服务供给同部署、同推动、同考核，加强顶层规划设计，盘活公共闲置资源，配齐配强托育人才队伍，完善社区“嵌入式”托育服务，深化托育幼儿园“一体化”建设，持续推动普惠托育降本增效提质，打造“15分钟托育服务圈”。要探索示范，推动提质扩容。注重城乡统筹、示范引领，完善管理规范、质量标准，创新普惠托育发展模式，完善建设补贴、运营补助、租金减免、用地保障等政策支持体系，打造一批公建民营、民办公助的示范性托育机构，叫响普惠托育服务“洛阳品牌”。要健全机制，强化支撑保障。市县联动、组建专班，完善方案、细化分工，积极争取上级政策资金支持，实现全要素保障、全流程监管、全方位服务，真正把好事办好、实事办实，切实解决广大婴幼儿家庭的“急难愁盼”问题，为孩子们健康成长筑起幸福童年“基石”。

王国辉等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)