尽显国色天香！“杨贵妃”牡丹在洛阳绽放

近日，洛阳国际牡丹园内牡丹竞相绽放，“杨贵妃”尤为引人注目。这种以中国古代四大美女之一命名的牡丹，以其娇艳欲滴的花朵和丰腴的花型成为园中一道亮丽风景线。

近日，洛阳国际牡丹园内牡丹竞相绽放，“杨贵妃”尤为引人注目。这种以中国古代四大美女之一命名的牡丹，以其娇艳欲滴的花朵和丰腴的花型成为园中一道亮丽风景线。 近日，洛阳国际牡丹园内牡丹竞相绽放，“杨贵妃”尤为引人注目。这种以中国古代四大美女之一命名的牡丹，以其娇艳欲滴的花朵和丰腴的花型成为园中一道亮丽风景线。 牡丹，自古以来就是富贵和繁荣的象征，被誉为“国色天香”，其花色丰富，花型多样，“杨贵妃”这一品种的出现将牡丹的美推向一个新的高度。“杨贵妃”花色桃红，犹如美人脸颊，花朵层层叠叠，花瓣丰满而柔软，仿佛杨贵妃婀娜多姿的身段。不仅如此，“杨贵妃”牡丹的植株生长自然成球形，无需刻意修剪，盛开时如同一个精心编织的花球，与杨贵妃丰满的体态相得益彰。 据悉，国际牡丹园目前共有450多个品种牡丹开放，约占本园牡丹的65%，已进入最佳观赏期。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图）