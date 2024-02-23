江西赣州龙南市考察团来洛交流客家文化 推动产业合作

近日，江西赣州龙南市考察团来洛分享第32届世客会举办经验，共商文旅产业合作发展良策。
近日，江西赣州龙南市考察团来洛分享第32届世客会举办经验，共商文旅产业合作发展良策。
近日，江西赣州龙南市考察团来洛分享第32届世客会举办经验，共商文旅产业合作发展良策。
在洛期间，考察团一行前往洛邑古城、龙门石窟、洛阳博物馆、洛阳客家之源纪念馆等地进行考察，深入了解我市文化旅游产业发展情况。
在交流会上，两市就“洛阳—龙南文旅产业合作共建”进行了深入交流。双方一致认为，洛阳与龙南两市应加强互访交流，围绕客家文化、牡丹文化，在游客招揽、城市文旅街区打造、融媒体宣传等方面开展深度合作，实现市场拓展、品牌共塑、资源共享，从“客家文化”这个纽带出发，推动两地文旅产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 陈红超)
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