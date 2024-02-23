涧西区洛铜社区：培训送到“家门口” 就业本领学到手

“感觉您很适合唐风少女复原妆，妆造时间大概1个半小时。”近日，在老城区周公路妙祥汉服体验馆，44岁的汉服妆造师孙继红正耐心为一名外地“公主”推荐合适的妆造。

“感觉您很适合唐风少女复原妆，妆造时间大概1个半小时。”近日，在老城区周公路妙祥汉服体验馆，44岁的汉服妆造师孙继红正耐心为一名外地“公主”推荐合适的妆造。

孙继红家住涧西区洛铜社区，去年辞职后待业在家。一次偶然的机会，她参加了社区组织的汉服妆造免费培训班，在为期10天的培训中，她跟着专业老师学习了唐风、明制、异域风情、少数民族风格等类型的妆造技能，并在结业考试中取得了优异成绩，顺利获得了职业技能资格证。

巧的是，培训结束后不到一个月，孙继红就遇到了施展技能的机会。当时，周公路一家汉服店转让，孙继红思考再三，决定接手这家汉服店。

“这几年洛阳文旅频频出圈，开汉服店主要是想抓住这个风口，为自己的人生再拼搏一次。”孙继红说，为了经营好汉服店，她每天凌晨一两点才睡觉，早上四五点就起床，不是在服务顾客，就是在精进自己的妆造技能。

功夫不负有心人。如今，孙继红已经和朋友合伙开了3家汉服店、1家美甲店，月收入3万多元。从待业在家到创业当老板，回想1年来的经历，孙继红感慨：“非常感谢社区组织的汉服妆造免费培训班，不仅帮我实现了再就业，也让我明确了自己的人生道路。”

如今，洛阳的汉服店越来越多，相关从业者也面临着竞争与挑战。孙继红表示，接下来，她不仅要在妆造上下功夫，还要好好研究一下网络营销技巧，为汉服店做线上引流，“如果社区举办这方面的培训班，我一定会去参加”。

像孙继红一样通过免费技能培训实现再就业的居民，在洛铜社区还有不少。记者了解到，近年来，洛铜社区举办了3次免费技能培训，不仅为辖区失业人员带来了再就业的新希望，也为年轻人提供了更多个性化的就业选择。下一步，洛铜社区将继续开展“家门口”服务系列活动，以居民需求为出发点，提供更全面的服务。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 岳媛）