洛职学子路遇有人受伤 上演教科书式救援

昨日一大早，洛阳职业技术学院会计学院学生喻森森、张浩敏、邢欣媛在老师的带领下来到洛阳市中医院，看望一位他们牵挂了一整晚的人。

昨日一大早，洛阳职业技术学院会计学院学生喻森森、张浩敏、邢欣媛在老师的带领下来到洛阳市中医院，看望一位他们牵挂了一整晚的人。

17日20时许，喻森森、张浩敏、邢欣媛3人从校外步行返校，行至九都路定鼎立交桥西公交站附近时，突然听见一声巨响，一名行人骑着电动车撞在了人行道的路灯杆上。3人立刻飞奔向前，发现伤者此时已经倒地昏迷，且眉骨处有一道长长的伤口往外冒血。

此前学过急救知识，并获得“红十字救护员证”的喻森森迅速镇定下来。他先把伤者体位放正，轻轻拍打伤者肩膀，大声呼喊唤醒伤者意识。另外俩人立刻拨打急救电话。几分钟后，专业医护人员赶到现场。喻森森、张浩敏、邢欣媛简单介绍现场情况，并协助医护人员将伤者转移至救护车上。

“当时我们已经通过手机联系到了伤者家属，但对方还未赶到。”由于担心伤者状况，张浩敏、邢欣媛便一同前往医院，等待医生诊断结果。喻森森留在原地，配合交警部门勘查现场。

等到医生诊断结束，确认伤者无碍后，3人才放下心来抓紧返校，并将相关情况告知学校老师。

“回来后我们一直在讨论这事，担心伤者的身体状况。”于是，喻森森3人昨天一早便前往学院向老师表明想法，在老师的带领下探望伤者。

医院里，伤者家属对3人连连感谢，喻森森一行反而显得有些不好意思：“帮助他人是我们青年的分内事。”（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 常书香 刘鹏）