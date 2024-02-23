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挖掘更多“洛阳标杆”走向全球——访中欧国际工商学院院长汪泓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 08:22

　　嘉宾简介：汪泓，中欧国际工商学院院长、管理学教授，曾任上海工程技术大学校长、上海市宝山区区长、上海市宝山区委书记，长期担任教育部高等学校工商管理专业教学指导委员会副主任委员，兼任上海市管理科学学会理事长、上海国际邮轮经济研究中心主任等职务，曾荣获全球“邮轮发展杰出贡献奖”，系亚太地区唯一获此殊荣的邮轮行业领军人物。

　　近日，由市政府、中欧国际工商学院主办的2024第九届中欧思创会·洛阳“智造引领 赋能转型”论坛活动在我市成功举行。活动期间，中欧国际工商学院院长汪泓接受洛报融媒记者专访，畅谈洛阳如何下好智能转型“先手棋”，在现代化建设新征程中重振辉煌。

　　产业兴，则百业兴。在汪泓看来，在加快发展新质生产力的当下，作为全国重点建设的老工业基地，洛阳应积极抢抓风口，以智能化为引领积极实施产业转型升级，加速推进现代化产业体系建设。

　　着力于“新”。以科技创新驱动制造业转型升级，是推动我国经济高质量发展的必由之路，也是发展新质生产力的关键内容。汪泓表示，围绕科技创新，洛阳应加大投入力度，不断提升城市创新能力，在全市进一步构建以创新为主导的发展模式，推动原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现，持续培育发展新质生产力的新动能。

　　聚焦于“数”。数字经济作为一种新型经济形态，已成为推动新质生产力发展的重要引擎。汪泓认为，结合自身产业优势，洛阳应加快培育一批数字化转型标杆，继续拓展数字经济和实体经济融合的深度和广度，不断推出具有洛阳特色的数实融合新产业、新业态、新模式，加速形成新的经济增长点。

　　萌发于“绿”。围绕绿色这一新质生产力自身的鲜明特征，汪泓建议，洛阳应把握当下绿色经济快速发展机遇，围绕推动工业领域大规模设备更新等工作，进一步构建绿色低碳循环经济体系，不断提升当地经济发展的含金量和含绿量。

　　关键在“人”。高素质人才是新质生产力的持续动力源泉。汪泓表示，要畅通教育、科技、人才的良性循环，完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制。她建议洛阳应加强与高校、科研机构等合作，不断优化学科设置、人才培养模式，为发展新质生产力、推动高质量发展培养急需人才。

　　根据规划，以此次论坛活动为崭新开端，后续中欧国际工商学院与洛阳的联动也将极具想象空间。

　　汪泓表示，作为我国唯一由中外政府联合创建的商学院，中欧国际工商学院将持续发挥自身优势，期待为洛阳经济发展培养更多高级管理人才，通过产学研一体化合作，深度调研和挖掘更多“洛阳标杆”形成案例，向全世界进行推介。同时，该学院计划在洛阳积极构建特色实境课堂，力争将更多洛阳重点企业、重点园区、重点发展项目纳入国家经济发展重大板块中进行现场实境教学，进一步叫响“洛阳品牌”，为助力洛阳打造更好的产业链、供应链和发展平台做出积极探索。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 王正豪 梁赛楠 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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