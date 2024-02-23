橙红耀眼 “火鸟”盛放

近日，国际牡丹园里的橙色系牡丹“火鸟”盛放，耀眼的橙红色花朵如一团火焰，叶尖明显下垂，悬于半空，形似张开的鹰爪，辨识度颇高。
近日，国际牡丹园里的橙色系牡丹“火鸟”盛放，耀眼的橙红色花朵如一团火焰，叶尖明显下垂，悬于半空，形似张开的鹰爪，辨识度颇高。
近日，国际牡丹园里的橙色系牡丹“火鸟”盛放，耀眼的橙红色花朵如一团火焰，叶尖明显下垂，悬于半空，形似张开的鹰爪，辨识度颇高。
“相较传统九大色系的牡丹，橙色系牡丹是‘最年轻、最有活力’的牡丹。在2019年世界园艺博览会上，橙色系牡丹正式被认定为新色系，至此牡丹色系‘十’全十美。”该园负责人介绍，“火鸟”花朵呈火红色，菊花型，花瓣宽大平展，瓣端有齿裂，其植株高大直立，枝叶稀疏，茎为黄绿色。
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