洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

以人大代表担当作为履职成效 助力现代化洛阳建设更出新出彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 08:21

　　昨日，市人大常委会召开代表工作暨“为人民履职、为中原添彩、为洛阳增光·人大代表走洛阳”主题活动动员部署会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

　　会议贯彻落实省人大“为人民履职、为中原添彩·人大代表在行动”主题活动动员会精神，安排部署了我市2024年代表工作和“为人民履职、为中原添彩、为洛阳增光·人大代表走洛阳”主题活动，激励引导各级人大代表充分发挥作用，在现代化洛阳建设中担当作为、展示风采。

　　李保国指出，人大代表来自人民、植根人民，是推动人大工作高质量发展的动力和源泉。要高度重视发挥人大代表作用，鼓励他们做好人大工作的组织者、领导者、示范者，发挥在人大工作中的科学化、专业化、高效化中坚力量作用，助推人大工作高质量发展。要围绕提升履职能力加强学习与培训，强化对代表履职的服务管理，创新形式丰富履职活动，加强平台载体建设，建、管、用好“三站三点”，加强履职考核管理，规范履职行为，激发代表活力，营造依法履职、正确履职、科学履职、高效履职的良好氛围。人大代表要真正当好人民群众的代表，带头做根本政治制度的坚定“拥护者”、推动洛阳发展的创新“实干者”、依法履职尽责的出彩“引领者”，用心用情用力解决好群众急难愁盼，为经济社会高质量发展谋实策、出真招。要切实抓好“人大代表走洛阳”主题活动，加强组织领导，形成市、县、乡三级人大上下联动和五级人大代表同题共答的工作格局，聚焦市委中心大局和群众关心关切，以人大代表担当作为履职成效，助力现代化洛阳建设更出新出彩。

　　市人大常委会副主任安颖芳、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    品茶赏花 疏肝养血
    品茶赏花 疏肝养血
    品茶赏花 疏肝养血
        今日谷雨。它是春夏相交的转折点，气温将快速回暖，雨水也随之增多。
  • ·得了痛风，到底该咋吃
  • ·挑战生命“禁区”，高难手术点亮七旬患者“新生”希望
  • ·新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 官方接驳车、停车指南……薛之谦演唱...
  • 走进三省六校！洛阳“上新”招聘智能...
  • 2024版！洛阳将免费为市民游客发放1.3...
  • 《焦点访谈》聚焦洛阳：以花为媒 为文...
  • 洛阳120上线“短信视频呼救”功能
  • 4月19日牡丹花情预报
  • 4月20日至21日，洛阳公交将开通薛之谦...
  • 洛阳市委组织部研究部署部机关党纪学...
  • 服务上“新”！自贸区洛阳片区开启社...
  • 开行40列！洛阳中欧班列实现一季度“...
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    媲美

    白鹤镇花海

    “银丝”牡丹誉隋唐

    四月的绿色 仿佛春的裙裾
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605