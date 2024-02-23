昨日，市人大常委会召开代表工作暨“为人民履职、为中原添彩、为洛阳增光·人大代表走洛阳”主题活动动员部署会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市人大常委会召开代表工作暨“为人民履职、为中原添彩、为洛阳增光·人大代表走洛阳”主题活动动员部署会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

会议贯彻落实省人大“为人民履职、为中原添彩·人大代表在行动”主题活动动员会精神，安排部署了我市2024年代表工作和“为人民履职、为中原添彩、为洛阳增光·人大代表走洛阳”主题活动，激励引导各级人大代表充分发挥作用，在现代化洛阳建设中担当作为、展示风采。

李保国指出，人大代表来自人民、植根人民，是推动人大工作高质量发展的动力和源泉。要高度重视发挥人大代表作用，鼓励他们做好人大工作的组织者、领导者、示范者，发挥在人大工作中的科学化、专业化、高效化中坚力量作用，助推人大工作高质量发展。要围绕提升履职能力加强学习与培训，强化对代表履职的服务管理，创新形式丰富履职活动，加强平台载体建设，建、管、用好“三站三点”，加强履职考核管理，规范履职行为，激发代表活力，营造依法履职、正确履职、科学履职、高效履职的良好氛围。人大代表要真正当好人民群众的代表，带头做根本政治制度的坚定“拥护者”、推动洛阳发展的创新“实干者”、依法履职尽责的出彩“引领者”，用心用情用力解决好群众急难愁盼，为经济社会高质量发展谋实策、出真招。要切实抓好“人大代表走洛阳”主题活动，加强组织领导，形成市、县、乡三级人大上下联动和五级人大代表同题共答的工作格局，聚焦市委中心大局和群众关心关切，以人大代表担当作为履职成效，助力现代化洛阳建设更出新出彩。

市人大常委会副主任安颖芳、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)