洛阳市委组织部研究部署部机关党纪学习教育工作

近日，市委常委、组织部部长王森主持召开部长办公会，传达学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实中央党的建设工作领导小组会议和省委、市委有关会议精神，研究部署部机关党纪学习教育工作。 近日，市委常委、组织部部长王森主持召开部长办公会，传达学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实中央党的建设工作领导小组会议和省委、市委有关会议精神，研究部署部机关党纪学习教育工作。 会议强调，要认识重要性。深刻认识在全市开展党纪学习教育，是推动党的创新理论武装走深走实的重要举措，是推进全面从严治党向纵深发展的重要举措，是确保现代化洛阳建设顺利推进的重要举措，切实把思想和行动统一到市委部署要求上来，增强高质量开展党纪学习教育的责任感、使命感。要增强针对性。聚焦解决对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题，组织党员干部重点学习《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党组织工作条例》《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规制度，真正做到学纪、知纪、明纪、守纪。要注重实效性。推动党员干部原原本本学、逐章逐条学、联系实际学，让纪律处分条例入脑入心。抓好警示教育，以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。抓好学用结合，把开展党纪学习教育与加强干部队伍建设、基层组织建设、人才队伍建设结合起来，使党纪学习教育的过程成为组织工作提质增效的过程，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强组织保证。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李梦龙)