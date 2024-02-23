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洛阳推动发展新质生产力第一期主题培训班举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 08:22

　　昨日，我市推动发展新质生产力第一期主题培训班举办，聚焦高端轴承产业链开展培训。

　　在培训班上，河科大博士生导师马伟以《轴承设计制造技术发展现状及产业发展趋势》为题进行专题授课。他系统讲解了轴承产业在现代工业中的地位与作用、国内外发展情况、我市轴承产业发展现状及建议等，并进行互动，让大家更明确洛阳轴承产业实现高质量发展的方向和重点。高端轴承产业链布局县区、相关市直单位分管领导和链上重点企业、协会负责人等100余人参加培训。

　　近年来，我市着力发展风口产业，筛选确定了17条优势产业链作为发展重点，统筹推进传统产业提质发展，抢占产业发展新赛道，做大做强产业集群。

　　市委组织部相关负责人表示，今年市委组织部将联合市直相关单位，围绕全市17条优势产业链，逐链条开展推动发展新质生产力主题培训，引导全市上下把心思和干劲凝聚到抓产业、促转型、谋发展上来，聚焦到做大做强重点产业链上来，打造一支真懂产业、善抓产业的高素质干部队伍，助推构建具有洛阳特色的高能级现代化产业体系，加快形成新质生产力。

　　市人大常委会副主任、高端轴承产业链链长徐新参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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