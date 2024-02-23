昨日下午，第二次全市妇女儿童工作暨推进国家儿童友好城市建设工作电视电话会议召开，传达学习习近平总书记关于妇女儿童工作的重要指示和全国、全省妇女儿童工作会议精神，安排部署全市妇女儿童工作以及国家儿童友好城市建设等工作。市长徐衣显出席会议并讲话。

昨日下午，第二次全市妇女儿童工作暨推进国家儿童友好城市建设工作电视电话会议召开，传达学习习近平总书记关于妇女儿童工作的重要指示和全国、全省妇女儿童工作会议精神，安排部署全市妇女儿童工作以及国家儿童友好城市建设等工作。市长徐衣显出席会议并讲话。 徐衣显在第二次全市妇女儿童工作暨推进国家儿童友好城市建设工作电视电话会议上强调

用心用情用力推动妇儿事业高质量发展

呵护儿童成长全力建设儿童友好幸福城 昨日下午，第二次全市妇女儿童工作暨推进国家儿童友好城市建设工作电视电话会议召开，传达学习习近平总书记关于妇女儿童工作的重要指示和全国、全省妇女儿童工作会议精神，安排部署全市妇女儿童工作以及国家儿童友好城市建设等工作。市长徐衣显出席会议并讲话。 徐衣显指出，妇女儿童事业是党和国家事业的重要组成部分。近年来，我市深入学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童工作的重要讲话重要指示精神，认真落实中央、省决策部署，深入实施妇女儿童发展规划，妇女儿童健康和受教育水平全面提高，合法权益得到有效保障，发展环境持续优化提升，全市妇女儿童事业取得了显著成效。 新时代新征程，妇女儿童事业发展面临新形势新要求。徐衣显强调，各级各部门各单位要强化思想政治引领。进一步增强责任感使命感紧迫感，带着真心真情，付出更大努力，持续推动妇女儿童全面发展，更好引导全市妇女儿童坚定不移听党话、感党恩、跟党走。要支持妇女建功立业。政策助力、培训赋能、典型示范，深入开展“巾帼建功”系列活动，推动妇女更好就业创业，鼓励妇女投身科技创新，持续提升妇女健康水平，充分绽放巾帼风采。要坚持儿童优先原则。树立“一米高度看城市”的理念，协同推进社会政策、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境“五个友好”，高水平建设国家儿童友好城市，让洛阳成为儿童健康快乐成长的活力之城、希望之城、温暖之城、幸福之城。要重视家庭家教家风。深入实施“家家幸福安康工程”，推动生育友好型社会建设，推进托育服务能力倍增行动，完善学校、家庭、社会协同育人体系，以小家庭的和睦共建大社会的和谐。要倾情倾力关爱服务。持续强化法治保障，深入开展维权服务，关爱帮扶特殊群体，依法严厉打击各类违法犯罪行为，更加全面保障妇女儿童合法权益。要完善常态长效机制。健全“党委领导、政府主责、妇儿工委协调、多部门合作、全社会参与”的妇女儿童工作机制，加强协同配合，强化支持保障，营造良好氛围，更加广泛凝聚妇女儿童工作合力，为现代化洛阳建设汇聚强大巾帼力量、培养未来生力军。 会上，市妇女儿童工作委员会作工作报告，市发改委通报儿童友好城市建设工作开展情况，我市发布了儿童友好城市建设相关实施方案。 王国辉等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 蒋颖颖)