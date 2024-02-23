《快递市场管理办法》落地一月 用户与快递员有何感受？

新修订的《快递市场管理办法》(简称《办法》)已实施一个多月，《办法》要求，经营快递业务的企业未经用户同意，不得擅自将快件投递到智能快件箱、快递服务站等快递末端服务设施，引发社会广泛关注。

新修订的《快递市场管理办法》(简称《办法》)已实施一个多月，《办法》要求，经营快递业务的企业未经用户同意，不得擅自将快件投递到智能快件箱、快递服务站等快递末端服务设施，引发社会广泛关注。

《办法》实施以来，用户和快递员感受到什么变化？记者对此进行了采访。

多数用户默认快件放驿站

《办法》在加强快递服务行为规制、强化市场制度管理要求等多方面作出明确规定，将快递“最后一公里”的选择权交给用户。

记者调查了解到，《办法》实施一个多月来，不少快递企业正积极落实“按约投递”等要求，优化服务。

打开“顺丰速运”微信小程序，点击“我的”，进入“偏好设置”，有“收件偏好”“接收消息偏好”“服务勿扰”“其他设置”4个选项，可按照工作日、周末及节假日选择“上门派件”“派送到指定地点”“派送到丰巢柜或服务点”。

记者获悉，在《办法》实施之前，顺丰速运、京东快递就一直要求送货上门，快递员基本能给收件人提供打电话和送货上门的服务。

“公司向我们传达了快递新规，我们正积极落实。”圆通速递快递员薛先生说，他负责西工区纱厂南路沿线单位和商家的派件工作，对公司的取件要求比较了解。

一名京东快递员也说，送件一般是专人专片，时间长了，就能摸清片区用户的收件习惯。

“《办法》实施一个多月来，快递投送变化不大。”西工区健康西路一家菜鸟驿站负责人李先生说，他使用的菜鸟驿站系统能根据大数据判断用户的收件偏好，大多数用户默认快件放在驿站，如果用户标注送货上门，会按照要求进行送货。

李先生说，他经营的菜鸟驿站每天收件800余件，用户大多是上班族，取件高峰时段为晚上7点到8点。

大部分“通达系”快递员无法做到“派前电联”

“我关注过《办法》，原以为实施之后，会经常接到快递员询问如何派件的电话。可是现在投递方式和以前变化不明显，大多数快递员没有给我打电话，就把快件放在了驿站。”市民吴女士告诉记者。

国家邮政局快递大数据平台监测数据显示，3月全国日均快件投递量为4.42亿件，同比增长17.6%，行业运行畅通稳定。

具体到我市，记者了解到，《办法》实施一个多月来，大部分“通达系”快递员仍然无法做到“派前电联”，主要原因是派件量太大。例如，每天要派送800多个快件的申通快递员朱先生，假设给每个收件人打电话2分钟，那么一天要花26个多小时打电话，这对他来说是“不可能完成的任务”。

快递业内人士介绍，顺丰、京东快递员派送一个快件的提成约1.8元，而“通达系”快递员派送一个快件的提成仅为几毛钱。因此，“通达系”快递员的收入只能靠每天派送数量庞大的快件来维系。

不少用户对“送货上门”持理性态度。“我上班不在家，快递员送货上门，不如将快件放在驿站方便。”王女士说，快递员的工作很辛苦，《办法》实施后不能把压力都传递给他们。

多种投递方式满足用户多元化需求

记者注意到，日前，中国快递协会法律事务部主任丁红涛在接受媒体采访时表示，快递服务是民事履约行为，不管是上门投递还是投递到快递驿站、智能快件箱，只要快递企业与用户协商一致，都是可以的。《办法》并非要求必须上门投递，而是针对实践中经常出现的未经用户同意擅自将快件投递到快递驿站、智能快件箱的情况，要求快递企业增强履约意识，按照约定方式投递，在投箱入站前征得用户同意。

“目前，除了顺丰、京东的快递价格较高，‘通达系’快递的价格普遍较低。从电商链条来看，快递处于电商下游，快递企业的定价权较弱。”前述菜鸟驿站负责人李先生建议，从源头上即电商端，探索和推广按不同投递方式(上门、投箱、入站等)实行差异化服务定价，保障消费者的知情权、选择权，提升快递员的收入和工作积极性。针对用户明确提出送货上门却不上门的现象，相关部门可进行行政执法。

“如果在网购时就能选择快件上门、投箱还是放驿站，就不用快递员在投递时反复沟通了。”市民张先生说。

记者注意到，抖音、淘宝等电商平台已着手优化业务流程。目前，部分网购平台提供了多种投递方式，以满足用户多元化需求；快递企业已着手对快递员的绩效考核方式进行调整，有的快递企业通过智能语音呼叫、用户偏好设置等方式加强与用户沟通。

“《办法》实施后，相应的配套措施还需要完善，请消费者耐心等待。”我市快递业内人士说。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）