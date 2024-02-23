谷雨至！洛阳最高气温明显下降 未来以多云天气为主

今日洛阳小到中雨转多云，偏东风3级左右，气温14℃～19℃。 今天21时59分，我们将迎来谷雨节气，恰是赏牡丹、品春茶、吃香椿的大好时节。 谷雨取自“雨生百谷”之意，此时田中秧苗初插、作物新种，雨水的滋润有利于万物生长。因此，春雨绵绵、湿气增加是谷雨节气的主要气候特点。 中医专家提醒，谷雨时节抓住“健脾祛湿”这个养生防病的关键词，方能安然入夏。大家可适当多吃健脾胃、祛湿的食物，如香椿、春笋、黑豆、薏米、山药、鲫鱼等，尽量少吃辛辣油腻食物，以防大辛大热食物邪热化火，诱发口疮、痈疖肿等疾病。 市气象台根据最新的气象资料分析，昨天夜里至今天受低槽东移影响，我市有一次小到中雨天气过程，今天最高气温较前期有明显下降，其他时间以多云天气为主。 最近几天天气预报 ●今日：小到中雨转多云，偏东风3级左右，气温14℃～19℃。 ●明日：多云间晴天，西北风3级左右，气温11℃～23℃。 ●21日(周日)：多云到晴天，气温12℃～24℃。 ●22日(周一)：晴天到多云，气温13℃～25℃。 ●23日(周二)：晴天，西北风3级～4级，气温14℃～25℃。 ●24日(周三)：多云到阴天，部分地区有短时阵雨，气温12℃～25℃。 ●25日(周四)：多云转晴天，气温15℃～28℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）