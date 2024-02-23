2024版！洛阳将免费为市民游客发放1.3万份交通旅游图

19日，洛阳将在市民之家、洛阳市规划展示馆等地免费向市民游客发放1.3万份2024版《中国·洛阳交通旅游图》。
19日，洛阳将在市民之家、洛阳市规划展示馆等地免费向市民游客发放1.3万份2024版《中国·洛阳交通旅游图》。
19日，洛阳将在市民之家、洛阳市规划展示馆等地免费向市民游客发放1.3万份2024版《中国·洛阳交通旅游图》。
据悉，2024版《中国·洛阳交通旅游图》由洛阳市自然资源和规划局联合河南省地图院策划编制，是洛阳目前最新的交通旅游图。该图详细标注了洛阳各大旅游景点信息，规划推荐了魅力牡丹游、都城遗址游、自然风光游、汉服打卡游等多条精品旅游路线，为市民游客提供便捷、可靠的游玩指南。
今年，洛阳共设置9个发放点，有需要的市民游客可直接前往相关点位现场领取，领完即止。
●具体点位
市民之家2楼雷锋岗
洛阳市规划展示馆
王城公园游客服务中心
洛邑古城游客服务中心
丽景门景区志愿服务岗
洛阳大河荟游客服务中心
洛阳站广场西侧公交枢纽站志愿者服务站
81路公交车(洛阳站开往龙门石窟方向)
56路公交车(洛阳站开往白马寺方向)
(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 郭强 文/图)
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