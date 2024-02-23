2024版！洛阳将免费为市民游客发放1.3万份交通旅游图

19日，洛阳将在市民之家、洛阳市规划展示馆等地免费向市民游客发放1.3万份2024版《中国·洛阳交通旅游图》。

19日，洛阳将在市民之家、洛阳市规划展示馆等地免费向市民游客发放1.3万份2024版《中国·洛阳交通旅游图》。

据悉，2024版《中国·洛阳交通旅游图》由洛阳市自然资源和规划局联合河南省地图院策划编制，是洛阳目前最新的交通旅游图。该图详细标注了洛阳各大旅游景点信息，规划推荐了魅力牡丹游、都城遗址游、自然风光游、汉服打卡游等多条精品旅游路线，为市民游客提供便捷、可靠的游玩指南。

今年，洛阳共设置9个发放点，有需要的市民游客可直接前往相关点位现场领取，领完即止。

●具体点位

市民之家2楼雷锋岗

洛阳市规划展示馆

王城公园游客服务中心

洛邑古城游客服务中心

丽景门景区志愿服务岗

洛阳大河荟游客服务中心

洛阳站广场西侧公交枢纽站志愿者服务站

81路公交车(洛阳站开往龙门石窟方向)

56路公交车(洛阳站开往白马寺方向)

(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 郭强 文/图)