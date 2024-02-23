4月19日牡丹花情预报

锦帏初卷卫夫人，绣被犹堆越鄂君。垂手乱翻雕玉佩，招腰争舞郁金裙。石家蜡烛何曾剪，荀令香炉可待熏。我是梦中传彩笔，欲书花叶寄朝云。目前，市区牡丹园中晚开品种牡丹开放，邙山牡丹园正值盛花期。

锦帏初卷卫夫人，绣被犹堆越鄂君。垂手乱翻雕玉佩，招腰争舞郁金裙。石家蜡烛何曾剪，荀令香炉可待熏。我是梦中传彩笔，欲书花叶寄朝云。目前，市区牡丹园中晚开品种牡丹开放，邙山牡丹园正值盛花期。

国家牡丹园：全园共有约710个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的62%，主要分布在精品园、牡丹展览馆、广场两侧、西北牡丹收集区、晚开牡丹区、凤鸣宝花区等处。其中：盛开的牡丹品种有绿洲缠丝、金星雪浪、青龙卧粉池、绿幕隐玉、二乔、姚黄、黄金翠、三变赛玉等；初开的牡丹品种有迟蓝、豆绿、擎天粉、垂头蓝、书生捧墨、玉楼点翠等。园内紫藤、丁香、棣棠、杜鹃、樱花、紫荆等争奇斗艳。

国家牡丹园

中国国花园：全园共有350多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的30%，主要分布在东门内广场、二乔亭、国花台、锦绣馆、勺园等处。其中：盛开的牡丹品种有紫红殿、铜云、岛锦、香玉、胡红、太平红等；初开的牡丹品种有岛大臣、芳纪、莲鹤、雪映桃花、姚黄等。园内荷包牡丹、二月兰、芍药、樱花等竞相绽放。

中国国花园

王城公园：全园共有430多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的42%，主要分布在牡丹仙子、甘棠洲、王城春早、月亮门等处。盛开的牡丹品种有黄冠、海黄、皇嘉门、镰田锦、麟凤、春柳等；初开的牡丹品种有丁香紫、棒棒糖、金阁、名望、八千代椿、新七福神等。园内木香、猥实、棣棠与高山牡丹珠光墨润、霓虹焕彩、洛阳红、彩绘、墨润绝伦、绿幕隐玉等竞相绽放。

洛阳市王城公园

隋唐城遗址植物园：全园共有450多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的40%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有银丝贯顶、什样锦、麟凤、岛大臣、绿香球等；初开的牡丹品种有豆绿、长寿乐、海黄、名望、黑妞等。另外，千姿牡丹园内绣球荚蒾、猥实、樱花等正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

国际牡丹园：全园共有300多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园、万芳园和二环路外侧等处。其中：盛开的牡丹品种有楼兰美人、东篱银菊、莲鹤、白王狮子、岛大臣、白妙、紫红殿、新日月、新国色、浪花锦、群乌、皇嘉门等；初开的牡丹品种有火鸟、花大臣、长寿乐、明石泻、八束狮子、天衣、八千代椿、镰田锦、寒樱狮子等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、黄刺玫、玫瑰忍冬、樱花、猬实等竞相绽放。

天香牡丹园：全园共有约91个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。其中：盛开的牡丹品种有蓝田玉、冰壶献玉、藏枝红、火炼金丹、五龙捧盛、祥云、雪映桃花、脂红、青龙卧墨池、二乔、烟绒紫、白玉、雪塔、雪桂、大胡红、金星雪浪、夜光白等；初开的牡丹品种有十八号、葛巾、新国色、春柳、八千代椿、酒醉杨妃、玉楼春、软玉温香等。园内晚樱、丁香、碧桃、海棠等争奇斗艳。

天香牡丹园

神州牡丹园：全园共有550多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的55%，主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区等处。其中：盛开的牡丹品种有黄翠羽、池塘晓月、蓝宝石、银红争春、红斑白、俊艳红、胜葛巾、腰带红等；初开的牡丹品种有花木兰、白雁、名望、奇迹、罗马金、黄冠等。园内棣棠、樱花、紫藤等争奇斗艳。

南山牡丹园：全园共有约60个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海、花道、木栈道两侧等区域。主要品种有姚黄、豆绿、绿香球、绿幕隐玉、岛锦等盛开。另外，国际芍药区种植有朱利伊莉、阿伦、红色魅力、迷你、美之碗、珊瑚魅力等20多个进口精品芍药初开，园内的月季、垂枝桃等竞相绽放。

南山牡丹园

主要游园牡丹情况：

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月18日