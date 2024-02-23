洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

4月19日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 16:06

　　锦帏初卷卫夫人，绣被犹堆越鄂君。垂手乱翻雕玉佩，招腰争舞郁金裙。石家蜡烛何曾剪，荀令香炉可待熏。我是梦中传彩笔，欲书花叶寄朝云。目前，市区牡丹园中晚开品种牡丹开放，邙山牡丹园正值盛花期。

　　国家牡丹园：全园共有约710个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的62%，主要分布在精品园、牡丹展览馆、广场两侧、西北牡丹收集区、晚开牡丹区、凤鸣宝花区等处。其中：盛开的牡丹品种有绿洲缠丝、金星雪浪、青龙卧粉池、绿幕隐玉、二乔、姚黄、黄金翠、三变赛玉等；初开的牡丹品种有迟蓝、豆绿、擎天粉、垂头蓝、书生捧墨、玉楼点翠等。园内紫藤、丁香、棣棠、杜鹃、樱花、紫荆等争奇斗艳。

国家牡丹园

　　中国国花园：全园共有350多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的30%，主要分布在东门内广场、二乔亭、国花台、锦绣馆、勺园等处。其中：盛开的牡丹品种有紫红殿、铜云、岛锦、香玉、胡红、太平红等；初开的牡丹品种有岛大臣、芳纪、莲鹤、雪映桃花、姚黄等。园内荷包牡丹、二月兰、芍药、樱花等竞相绽放。

中国国花园

　　王城公园：全园共有430多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的42%，主要分布在牡丹仙子、甘棠洲、王城春早、月亮门等处。盛开的牡丹品种有黄冠、海黄、皇嘉门、镰田锦、麟凤、春柳等；初开的牡丹品种有丁香紫、棒棒糖、金阁、名望、八千代椿、新七福神等。园内木香、猥实、棣棠与高山牡丹珠光墨润、霓虹焕彩、洛阳红、彩绘、墨润绝伦、绿幕隐玉等竞相绽放。

洛阳市王城公园

　　隋唐城遗址植物园：全园共有450多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的40%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有银丝贯顶、什样锦、麟凤、岛大臣、绿香球等；初开的牡丹品种有豆绿、长寿乐、海黄、名望、黑妞等。另外，千姿牡丹园内绣球荚蒾、猥实、樱花等正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

　　国际牡丹园：全园共有300多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园、万芳园和二环路外侧等处。其中：盛开的牡丹品种有楼兰美人、东篱银菊、莲鹤、白王狮子、岛大臣、白妙、紫红殿、新日月、新国色、浪花锦、群乌、皇嘉门等；初开的牡丹品种有火鸟、花大臣、长寿乐、明石泻、八束狮子、天衣、八千代椿、镰田锦、寒樱狮子等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、黄刺玫、玫瑰忍冬、樱花、猬实等竞相绽放。

　　天香牡丹园：全园共有约91个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。其中：盛开的牡丹品种有蓝田玉、冰壶献玉、藏枝红、火炼金丹、五龙捧盛、祥云、雪映桃花、脂红、青龙卧墨池、二乔、烟绒紫、白玉、雪塔、雪桂、大胡红、金星雪浪、夜光白等；初开的牡丹品种有十八号、葛巾、新国色、春柳、八千代椿、酒醉杨妃、玉楼春、软玉温香等。园内晚樱、丁香、碧桃、海棠等争奇斗艳。

天香牡丹园

　　神州牡丹园：全园共有550多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的55%，主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区等处。其中：盛开的牡丹品种有黄翠羽、池塘晓月、蓝宝石、银红争春、红斑白、俊艳红、胜葛巾、腰带红等；初开的牡丹品种有花木兰、白雁、名望、奇迹、罗马金、黄冠等。园内棣棠、樱花、紫藤等争奇斗艳。

　　南山牡丹园：全园共有约60个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海、花道、木栈道两侧等区域。主要品种有姚黄、豆绿、绿香球、绿幕隐玉、岛锦等盛开。另外，国际芍药区种植有朱利伊莉、阿伦、红色魅力、迷你、美之碗、珊瑚魅力等20多个进口精品芍药初开，园内的月季、垂枝桃等竞相绽放。

南山牡丹园

　　主要游园牡丹情况：

　　第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2024年4月18日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网...
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
        近日，洛阳市妇幼保健院在与广州市妇女儿童医疗中心深度合作的基础上，成功引进并开展早产儿视网膜病治疗的...
  • ·暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
  • ·一胎“剖”，二胎能“顺”吗
  • ·“发物”到底是啥
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • “抖音10大热门赏花城市”榜单出炉 洛...
  • 阵雨、雷阵雨、暴雨……今明两天洛阳...
  • 新安县仓头镇：黄河岸边开出“致富花...
  • 提醒！洛阳旅游年票线上办理服务暂停
  • 官方接驳车、停车指南……薛之谦演唱...
  • 洛阳高层次人才公积金最高可贷100万元...
  • 营收80亿元！万基控股一季度实现“开...
  • 填补国内外空白！“洛阳首创”0.02毫...
  • 江凌与广州金控集团董事长聂林坤举行...
  • 4月20日起，洛阳37路公交线路优化调整
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    媲美

    白鹤镇花海

    “银丝”牡丹誉隋唐

    四月的绿色 仿佛春的裙裾
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605