官方接驳车、停车指南……薛之谦演唱会（洛阳站）观演攻略来了！

4月20日至21日，位于洛阳市伊滨区的奥林匹克体育中心将迎来薛之谦“天外来物”巡回演唱会—洛阳站。





4月20日至21日，位于洛阳市伊滨区的奥林匹克体育中心将迎来薛之谦“天外来物”巡回演唱会—洛阳站。奥体中心位于洛阳市城市未来轴，孝文大道与龙顾路交叉口东侧，总建筑面积17.71万平方米。本次演唱会场馆内包含5万固定座（加1万座移动座），上座率达90%以上，届时每天预计迎来4万余人到洛阳伊滨观看演出。为满足歌迷观众停车、住宿需求，这份演唱会出行攻略请您查收。

一、出行篇

自驾出行攻略

自驾出行的游客，导航“洛阳市奥林匹克体育中心”即可抵达，周边共计可提供车位5609个。

薛之谦“天外来物”演唱会停车泊位

温馨提示：演唱会期间将对周边实施交通管制，请出行车辆及时关注道路信息，合理安排行程。

红色区域为封控道路，上午8：30开始管控，禁止一切车辆进入；绿色区域为管控道路，下午13：00开始管控，允许非机动车进入，机动车视道路具体情况适当放行，17：00开始禁止车辆进入；黄色区域为边界。