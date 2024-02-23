洛阳市“小梅花”少儿戏曲大赛结果揭晓

16日，记者从市戏剧家协会获悉，2024年洛阳市第二十一届“小梅花”少儿戏曲大赛暨河南省少儿戏曲“小梅花”选拔赛结果揭晓，共产生3名金奖、5名银奖和15名铜奖，其中的优胜者将代表洛阳参加河南省第二十一届少儿戏曲“小梅花”大赛。

16日，记者从市戏剧家协会获悉，2024年洛阳市第二十一届“小梅花”少儿戏曲大赛暨河南省少儿戏曲“小梅花”选拔赛结果揭晓，共产生3名金奖、5名银奖和15名铜奖，其中的优胜者将代表洛阳参加河南省第二十一届少儿戏曲“小梅花”大赛。

少儿戏曲“小梅花”大赛被称为戏曲艺术的“希望工程”，是培养选拔戏曲人才“接班人”的一项重要赛事。由市戏剧家协会推出的洛阳市“小梅花”少儿戏曲大赛此前已成功举办了二十届，推出了一大批少儿戏曲小明星，其中，8位选手曾荣获“中国小梅花”称号。通过该项赛事的带动，越来越多的孩子喜爱戏曲、学习戏曲、传承戏曲。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 吴亚伦 文/图）