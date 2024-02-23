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洛阳今年将实施文明村镇专项行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 08:31

　　火车餐厅、特色窑洞民宿、露营地……在宜阳县锦屏镇杏花村，新景致越来越多。

　　近年来，杏花村大力推动文明村镇建设，以美丽乡村建设为主体，常态化开展人居环境整治行动，全力推动文旅、农旅融合发展，打造可采摘、可观景、可住宿、可垂钓的特色旅游村。

　　文明村镇建设关系群众切身利益。我市今年将实施文明村镇专项行动，根据要求，将聚焦群众满意、重点区域、行为养成开展3方面重点工作，着力提升文明村镇创建水平，统筹推进城乡精神文明建设融合发展。

　　聚焦群众满意，抓好为民服务是关键。我市将坚持“为民、惠民、便民”原则，建好用好乡里中心，确保有服务人员值守，全面提升农村公共服务水平和基层治理能力；加强农村养老服务，构建多层次养老保障体系，实现特殊困难老人月探访率达到100%；加强救助帮扶，建立困难群众主动发现机制，实现特困人员应养尽养、低保家庭应保尽保；提升党员干部履职尽责能力，着眼于群众需求开展活动，不断提升群众对党员干部履职尽责和各项工作的满意度。

　　人居环境是文明村镇建设的重要内容。我市将持续整治农村人居环境，推动垃圾分类清运，重点治理小广告乱贴乱画、广告牌严重破损掉落等现象，确保主要街道和公共广场无明显的柴草乱放、占道经营、车辆乱停乱放、垃圾乱倒等现象。同时，我市将进一步改善农村基础设施，做好改路、改水、改厨、改圈、改厕等工作，完善路、桥、水、电、通信、广播、电视、网络、视频监控、农业生产等配套设施，确保通硬化路比例达到100%、自来水普及率高于93%。

　　在浸润文明乡风方面，我市将开展移风易俗专项治理，修订完善村规民约，健全红白理事会，制定红白事倡导性操办规范，推出约束性、劝诫性措施；开展“新时代 新征程 新风貌”10大群众文化活动，举办广场舞比赛、“村晚”、趣味运动会等群众喜闻乐见的文体活动；开展光盘行动、文明餐桌、文明旅游、文明交通、文明上网等文明风尚行动，引导人们提升文明素质、养成文明习惯。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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