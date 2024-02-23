用更多“灵机一动”赋能社区治理（洛谭说事）

“僵尸车”变共享车！最近，涧西区武汉路街道武汉路社区，将一批先前通过礼物兑换回收的“僵尸车”，重新换件维修、喷涂上色，免费供居民骑用，收获不少点赞。

“僵尸车”变共享车！最近，涧西区武汉路街道武汉路社区，将一批先前通过礼物兑换回收的“僵尸车”，重新换件维修、喷涂上色，免费供居民骑用，收获不少点赞。这一既有心意、又有创意的操作，令人眼前一亮。

现如今，“僵尸车”处置难、“返潮”易，俨然成为许多社区的共同顽疾。这些车辆长期处于弃用状态，居民舍不得扔也卖不上价，物业、社区想处理但又碍于其属个人财物，往往被迫“保守治疗”，一拖了之。长此以往，越积越多，不仅占用公共停放空间、影响小区环境风貌，还存在一定安全隐患。

俗话说，废品是放错地方的资源，有时候，换一种思路，就能让它们“美丽重生”。就比如这次武汉路社区的做法，先是开展“‘僵尸车’兑换好礼”活动，通过日用品、志愿服务等将居民手中的“僵尸车”置换回来，再充分利用社区“三自组织”“社区能人”等资源，对其进行维修、喷漆等处理，一系列改造，使其摇身一变成为供居民使用的共享单车。如此下来，非但没有投入太多成本，还解决了实际难题，实现了废物利用，方便了百姓生活，促进了文明创建，可谓是用创意十足的“金点子”，打破了社区治理的“僵”局，一举多得。

推动社区治理提质增效，正需要更多这样的“金点子”。比如宁波，通过开展“创意点亮城市角落”行动，发动居民集思广益、自己动手改造老旧小区，变垃圾死角为“共享花园”，变闲置空间为公共空间，用“微创意”“微改造”实现社区共建共享；再如洛阳，东马沟社区将荒地、闲置土地改为“共享菜园”，不仅让市民体验到农耕生活的乐趣，还壮大了社区集体经济、带动群众就业增收……问题千头万绪，这些鲜活实践启发我们，往往一个灵机一动的“小创意”，就能解决焦头烂额的“大难题”。

创意源自对生活的洞察。留心社区之中的细微小事，紧盯群众身边的急难愁盼，转变理念、创新思维、打开思路，用更多“灵机一动”赋能社区治理，就能给居民生活带来更多“小确幸”。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）