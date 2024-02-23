市纪委监委部署开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治

16日，我市召开集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作会议，深入贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委部署和市委要求，部署群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。

16日，我市召开集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作会议，深入贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委部署和市委要求，部署群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。

会议指出，整治群众身边不正之风和腐败问题，是纪检监察机关坚持人民至上、坚持执纪执法为民的实际行动。全市各级纪检监察机关要强化责任担当、提升工作能力，纵深推进正风肃纪反腐向基层延伸，着力解决群众反映强烈的突出问题。

会议强调，要采取有力措施，扎实推动集中整治走深走实。对涉及侵害群众利益的不正之风和腐败问题线索清仓起底、摸清底数，精准研判处置，推动边查边改、深入整改。要聚焦乡村振兴、教育、医疗、养老社保、扫黑除恶、耕地保护、生态环保等7个领域，集中解决一批顽瘴痼疾，办成一批群众可感可及的实事。要把办案、警示、整改、治理贯通起来，把“当下改”和“长久立”结合起来，深化以案促改促治，不断提升治理效能。要认真落实市委“三个统一”要求和激发“四敢”意见，扎实开展惩治诬告陷害行为专项行动，旗帜鲜明为干事创业的基层干部撑腰鼓劲。要强化组织领导，全面压实责任，以扎实工作成效推动全市经济社会高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)